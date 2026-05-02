A Bandeira y Escuadro decidirán el Rallysprint Concello de Silleda

Silleda reafirma su posición en el automovilismo autonómico con la tercera edición del Rallysprint Concello de Silleda, que se celebrará el próximo 16 de mayo. La prueba, puntuable para el Campeonato Xunta de Galicia GT2i, fue presentada ayer en la praza Siñor Afranio por los miembros de la Escudería Silleda, encabezada por su presidente Juan Pablo Cagide. La cita llega precedida de un éxito rotundo: las 90 plazas disponibles se agotaron en sólo 24 horas, sumando además siete vehículos extra.

El diseño del recorrido presenta este año importantes novedades. Aunque se mantiene el emblemático tramo de A Bandeira, la organización incorpora por primera vez el tramo de Escuadro. Ambos se disputarán a doble pasada, con asistencias y reagrupamientos intermedios. El programa comenzará el viernes 15 con verificaciones optativas, mientras que el sábado 16 se realizarán las obligatorias de 08.00 a 12.30 horas. El inicio de la competición está fijado para las 14.00 horas. Durante la presentación, el presidente de la Federación Galega de Automobilismo, el lalinense Antonio Rodríguez Troitiño, destacó que esta prueba ha sido elegida durante dos años consecutivos como la mejor de su categoría en Galicia. «Dous anos seguidos sendo o mellor evento nesta modalidade quere dicir que as cousas se fan ben en Silleda e na comarca», afirmó el mandatario.

Por su parte, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, subrayó el gran impacto económico y promocional que el evento supone para el municipio, agradeciendo el esfuerzo de la escudería organizadora del evento y de los voluntarios que trabajarán en la prueba.

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La logística se concentrará en el aparcamiento de la Semana Verde (parque de trabajo), mientras que el parque cerrado y la entrega de trofeos (20.30 horas) se ubicarán en la rúa Camiño do Castro. El acto concluyó con un reconocimiento a los pilotos locales Javier Ramos y Marco Lorenzo, símbolos de una prueba que ya es referente en la comarca dezana y en el calendario gallego de la especialidad.