Alerta "Stop Drive": La crisis de los airbags de Opel llega a Deza y Tabeirós

La preocupación se extiende por los buzones de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Lo que comenzó como un goteo de notificaciones se ha convertido en una oleada de cartas certificadas enviadas por el gigante automovilístico Stellantis. El mensaje es tajante y no deja lugar a la interpretación: los propietarios de determinados modelos Opel fabricados entre 2003 y 2018 deben dejar de conducir sus vehículos de inmediato. El motivo es el ya conocido "caso Takata", un defecto en el sistema de inflado de los airbags que, debido al paso del tiempo y las condiciones ambientales, puede degradarse y estallar con una fuerza excesiva en caso de colisión, proyectando fragmentos metálicos hacia los ocupantes a modo de metralla.

Esta crisis de seguridad global ha encontrado un foco de actividad frenética en el límite entre las comarcas de Tabeirós y Caldas. El concesionario Opel Elmacar, ubicado en el municipio de Cuntis, se ha erigido como el centro de referencia para los conductores de la zona que buscan una solución urgente a este problema. Su ubicación estratégica lo sitúa en el radar de cientos de afectados que no quieren desplazarse a grandes urbes como Santiago o Pontevedra.

"Por proximidad nos vienen aquí los estradenses porque estamos a apenas 3 kilómetros", explican los responsables de Elmacar, quienes relatan un aumento exponencial del trabajo en las últimas semanas. "Han lanzado un montón de misivas y estamos recibiendo muchísimas llamadas. Hemos cambiado ya cientos de airbags en muy poco tiempo", añaden, reflejando la magnitud de una campaña que afecta a modelos tan populares en el rural gallego como el Opel Astra, el Meriva, el Mokka o el Zafira.

A pesar de la alarma que genera leer en una carta oficial términos como "riesgo para la vida" o la prohibición de circular con el propio coche, desde el servicio oficial de Cuntis lanzan un mensaje de calma y profesionalidad. "Nosotros hace un año que somos concesionario oficial Opel y empezamos hace poco con esta campaña específica, pero queremos tranquilizar a la gente: es un cambio fácil de hacer para la mayoría de los modelos de la marca", aseguran los técnicos. Según detallan desde el taller, la intervención es mecánica y rápida: "Solo es cambiar la almohadilla que va en el volante y se tardan entre 10 y 15 minutos. El cliente no tiene que pagar nada, es una campaña de seguridad cubierta íntegramente por la marca".

Sin embargo, la logística para coordinar a los miles de afectados en Deza y Tabeirós requiere orden. Ante el colapso de algunas líneas locales, el equipo de Elmacar insiste en la importancia de seguir los cauces oficiales para no dar pasos en falso. "A los usuarios hay que decirles que lean muy bien toda la información que les viene en la carta. Es fundamental que llamen al número de teléfono específico que aparece en la misiva, porque desde la central los derivan directamente a la sucursal más cercana y les gestionan la cita de forma organizada", subrayan.

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Para aquellos vecinos que teman que su vehículo pueda estar afectado pero no hayan recibido la carta —ya sea por cambio de domicilio o por ser vehículos de segunda mano—, los expertos recomiendan proactividad. "Si tienen dudas, en el servicio de atención al cliente, proporcionando el número de bastidor, les dicen al momento si su coche está dentro de la campaña y dónde tienen un servicio técnico cerca de su domicilio", concluyen desde Elmacar.