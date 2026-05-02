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Camino de Santiago

Casi 1.800 peregrinos atravesaron las rutas durante el mes de abril

Siete de cada diez se decantaron por la Vía de la Plata y los extranjeros fueron mayoritarios

redacción

Lalín

Las rutas jacobeas que discurren por Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerraron el paqsado mes de abril con 1.277 peregrinos, solo doce más que en el mismo mes de l año pasado, un avance del 0,9%, según datos de Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago. El dato confirma un balance estable, aunque con comportamientos muy dispares entre itinerarios.

La Vía de la Plata o Ruta Mozárabe reunió 879 compostelas, 117 menos que hace un año (-11,7%), pero siguió siendo el trazado mayoritaria, con casi siete de cada diez caminantes. En sentido contrario, el Camino de Invierno alcanzó 324 romeros, 127 más que en abril de 2025, y protagonizó el mayor repunte, del 64,5%. También creció el Camiño da Geira e dos Arrieiros, con 68 personas, que son una docena a mayores (+21,4%), mientras que el Miñoto Ribeiro cayó de 16 a 6 (-62,5%).

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Por procedencia, el peso internacional fue notable. La Vía de la Plata contabilizó 348 españoles y 531 extranjeros, con Portugal, Alemania, Italia y Francia entre los principales países. En el Camino de Invierno constan 121 españoles y sobresalen Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania. La Geira e Arrieiros mantiene un marcado perfil luso, con 42 portugueses de 68 caminantes, y el Miñoto Ribeiro anotó cuatro portugueses y dos españoles.

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