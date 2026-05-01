Youzzy, artista y productor estradense, publica "Tas bien linda", su primera canción

"Tas bien linda" es una canción que habla del amor, contada en primera persona, y que acaba de publicarse en plataformas digitales. Hablamos con Youzzy sobre ella y otras cuestiones relacionadas con su trabajo y el homenaje a su abuela a través de su nombre artístico.

¿Cómo nació esta canción?

Surgió en enero de este año. Estaba haciendo pistas para otro artista y una de ellas fue la de "Tas bien linda". Cuando la escuché varias veces antes de entregársela, sentí como si la pista me dijera: que "no, no me vendas, no me dejes a otro artista, quédate conmigo". Me hizo recordar un día del año pasado, en noviembre, en la playa con mi pareja. Fue muy bonito, porque no había mucha gente, vimos el atardecer y lo disfrutamos mucho.

¿Quiso plasmar en la canción lo vivido ese día, entonces, en primera persona?

Sí, justamente ese momento con ella, el amor de mi vida. Y también recuperar eso que se ha ido olvidando últimamente sobre lo que es el amor, que se ha distorsionado con el paso de los años, y contar la historia de cómo lo disfruto y lo vivo yo. Sí, es totalmente una vivencia propia.

La canción tiene un vídeo. ¿Es en esa playa, ese día?

Es de otro día. Yo quería plasmar el atardecer, así que fui a la playa de La Lanzada con mi pareja y lo grabamos allí.

Entiendo que se ha ocupado de todo, desde la idea hasta el producto final. ¿Cómo empieza el proceso creativo?

Está producida, grabada, mezclada y masterizada por mí. Primero busco el sentimiento, priorizo cómo me siento a la hora de escribir. Una vez lo tengo, pienso en todo aquello que lo favorezca: qué fue lo que me hizo más feliz, qué es lo que se quedó guardado en mi mente sin necesidad de una foto o vídeo. Y con eso empiezo a escribir y a componer.

¿Trabaja desde casa?

Tengo un "home studio". Esta forma de trabajar facilita mucho las cosas. Como anécdota, esta canción la grabé en casa con dos colchones pegados a las paredes y un micrófono de 100 euros. Lo más importante es el sentimiento y las ganas. Con esto quiero demostrar que no hace falta gastar mucho dinero para hacer una buena canción, sino tener ganas y conocimiento. Al ser una canción sentimental en primera persona, quise esa intimidad.

¿Dónde la podemos escuchar y cómo está siendo la reacción de amigos y familia?

La gente está sorprendida, porque como productor ya me habían escuchado, pero como artista ha sido una sorpresa, además cantando por primera vez. La canción está publicada en todas las plataformas: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Instagram…

Cuéntenos sobre su trabajo como productor.

Se suele confundir con la persona que hace solo el instrumental, pero también es quien guía el proceso: escucha al artista, le puede recomendar una entonación, un instrumento o un sonido… Es un poco como el director de una orquesta, pero dentro de un estudio. Es quien se encarga de que todo vaya saliendo bien.

¿Y qué tal le fue en esta etapa como productor?

Fue una etapa de experimentación constante. Empecé con la música urbana latina, por mis raíces, pero después quise probar más estilos. Me pongo retos y no me cierro a un tipo de artista: puedo producir tanto pop como electrónica o urbana latina. Soy un productor bastante versátil. Este trabajo también me ha hecho valorar mucho más lo que implica crear una canción, porque hoy en día se tiende a infravalorar géneros como el reguetón, pensando que solo es usar lenguaje obsceno, cuando hay mucho más detrás.

¿Cómo empezó en el mundo de la música?

Desde muy pequeño la música ha estado presente en mi vida, tanto por mi familia como en el colegio, con clases y una academia. Cuando vine a España dejé un poco la música, hasta que en 2021 vino mi primo de vacaciones y vi que hacía música. Me llamó la atención y compré mis primeros equipos.

Cuando empezó la universidad, tomó una decisión importante.

Me gradué en bachillerato y entré en la universidad, pero solo estuve una semana. Me di cuenta de que la música era lo que realmente quería hacer. Ese mismo año empecé un curso de producción musical y, desde entonces, no he parado de tocar puertas, buscar artistas y desarrollar proyectos.

Y ahora es usted el artista.

En 2025 empecé a enseñar mi trabajo en redes sociales. Poco a poco fui ganando visualizaciones y contacto con gente del mundo musical.

Supongo que hay más canciones. ¿Irá publicando sus creaciones?

Sí, hay muchas más en camino. Este año viene lleno de música. Quiero compartir mi arte con el público y que conecten con mi música. Quien me siga en redes sociales irá viendo todo lo que viene.

¿Echa de menos su tierra tras diez años en España?

Sí, claro. La extraño y espero reencontrarme con mi gente, pero también sé que la vida es corta y quiero aprovecharla.

Por último, ¿de dónde viene su nombre artístico?

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Es un homenaje a mi abuela paterna, que nació en Cuntis y se fue de pequeña a A Estrada. Mi nombre real es José Antonio y ella siempre me llamaba Josito. En inglés, José se dice Joseph, y buscando mantener ese diminutivo cariñoso surgió Youzzy.