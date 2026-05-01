Silleda lanza itinerarios de empleo para mujeres con discapacidad

El municipio de Silleda acogerá una nueva edición de los itinerarios de empleo impulsados por Acadar, en estrecha colaboración con el Concello, dirigidos específicamente a mujeres con discapacidad. Este programa busca potenciar la inserción laboral de las participantes mediante el diseño de itinerarios personalizados que se adaptan a sus realidades y necesidades concretas. Durante las sesiones, se trabajarán habilidades sociales, comunicativas y formativas, además de competencias prelaborales fundamentales para el mercado actual. El contenido del curso abarca desde aspectos prácticos, como la elaboración de un currículo eficaz y la búsqueda de ofertas adaptadas, hasta el conocimiento del funcionamiento de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Se pondrá un foco especial en la alfabetización digital, enseñando el uso de aplicaciones para la búsqueda activa de empleo y el aprovechamiento profesional de las redes sociales. Asimismo, se ofrecerá formación técnica sobre trámites administrativos esenciales, incluyendo la gestión de la Chave 365, el DNI electrónico o la solicitud de la vida laboral. Más allá de lo técnico, los talleres abordarán retos sociales como los estereotipos de género y el «techo de cristal». Con una metodología participativa, se busca crear un espacio de apoyo mutuo y empoderamiento. Las interesadas, que deben tener reconocimiento oficial de discapacidad, pueden inscribirse a través del correo info@acadar.org.