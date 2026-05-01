Seis ponentes de referencia presentarán en Lalín los últimos avances en ciencias del entrenamiento

El próximo sábado 16 de mayo, la localidad de Lalín se convertirá en el punto de encuentro de referencia para el sector del fitness y la salud. Bajo la organización de MyTrainingsPal, seis profesionales de prestigio en entrenamiento, readaptación y tecnología deportiva se darán cita para abordar las metodologías que definirán el ejercicio físico en 2026. La jornada técnica se desarrollará en el Edificio Sociocultural Manuel Rivero con un horario previsto entre las 9.00 y las 15.15 horas.

El evento está diseñado específicamente para propietarios de centros de entrenamiento, fisioterapeutas, readaptadores deportivos y profesionales de la salud, según sus organizadores. El programa académico combina neurociencia, metodología y análisis de datos. Entre los ponentes destacan Alberto Mouriño (PhD), que tratará la integración de estímulos cognitivos en la fuerza; Alejandro Molinero, especialista en regulación del sistema nervioso a través de la respiración; y Andrea Alexanco, de la empresa VALD, que mostrará el uso práctico de plataformas de fuerza y dinamometría.

La formación se completa con la intervención de Daniel Gama sobre la gestión del dolor en el progreso del deportista; Nacho Vázquez, que detallará los criterios de absorción de cargas en la vuelta a la carrera tras lesiones de ligamento cruzado anterior; y Jaime Asensio, centrado en el control del movimiento y datos cinemáticos en el proceso de "Return to Play". Finalmente, Carlos García realizará una demostración práctica sobre planificación mediante el software MyTrainingsPal.

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Tras las ponencias, los asistentes participarán en una sesión de networking con cocido en las dependencias del Restaurante La Molinera de la capital dezana. Este espacio busca facilitar la conexión profesional y la exploración de estrategias reales entre centros. Las inscripciones tienen plazas limitadas y se gestionan a través de la web oficial (mytrainingspal.com). El precio bonificado de 70 euros finaliza este jueves; a partir del día siguiente el coste se incrementará hasta el cierre de inscripciones el 13 de mayo.