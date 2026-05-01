La Santa Cruz de Carboeiro, cancelada por sus organizadores

La celebración de la Santa Cruz en Carboeiro, Silleda, prevista para mañana ha sido cancelada. Esta suspensión incluye también la caminata programada, según sus organizadores. Los motivos principales de esta drástica decisión han sido la desfavorable previsión meteorológica y el hecho de no haberse alcanzado el número mínimo de personas inscritas para participar en el evento festivo.