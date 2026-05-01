El PSOE de A Estrada cuestiona la doble contratación superior a 22.000 euros para la ordenanza de basuras y teme una subida de tasas

El portavoz del PSOE en A Estrada, Luis López Bueno, criticó el anuncio realizado por el concejal del Partido Popular, Óscar Durán, sobre la puesta en marcha de un nuevo contrato para la redacción de la ordenanza de recogida de basura.

Recordamos que el Concello de A Estrada ha adjudicado a la empresa Novotec Consultores la elaboración de un nuevo Plan Local de Gestión de Residuos Municipal, así como la redacción de una nueva ordenanza reguladora de la producción y gestión de residuos, además de la correspondiente ordenanza fiscal.

El importe del proyecto asciende a 13.915 euros y tiene como objetivo claro actualizar una normativa fiscal que no se ha revisado desde principios de los años noventa, con el fin de adaptarla a las necesidades y exigencias actuales.

Según Luís López Bueno, la decisión de contratar otra consultora responde a la «incapacidade manifesta deste goberno para organizar tarefas básicas». El portavoz socialista recordó que en 2024 el propio Óscar Durán reconoció haber mantenido varias reuniones semanales durante tres meses para avanzar en este asunto, lo que supone que «Durán e Gonzalo Louzao, concelleiro e alcalde, tardaron polo menos 24 xuntanzas en decatarse de que non eran capaces de facer o traballo eles mesmos», señaló.

Además, destacó que en 2025 el Concello ya había contratado una consultora para redactar los pliegos del servicio por 11.570,25 euros. Con el nuevo anuncio, se admite desde el grupo de gobierno que la futura ordenanza, con un coste adicional de 11.500 euros, podría modificar esos mismos pliegos ya elaborados y pagados. «Estamos ante unha nova mostra de incapacidade do goberno municipal e que nos vai custar 22.070,25 euros que son de todos e todas», afirmó.

El representante socialista fue más allá y aseguró que «en calquera entidade privada medianamente seria, tanto Óscar Durán como Gonzalo Louzao levarían meses despedidos por despilfarrar cartos».

«Cando se trata de xestionar as actuacións da París de Noia ou de Kiko Rivera andan moi hábiles, pero para as cousas serias non se pode contar con eles», sentenció haciendo referencia a los últimos anuncios de eventos en la Festa do Salmón.

En relación con la tasa de recogida de basura, Luís López Bueno manifestó que su grupo no rechaza un modelo progresivo, pero reclamó mayor transparencia por parte del gobierno local. «Parécenos ben unha taxa progresiva, pero o realmente importante é que o señor Durán aclare cal será a taxa mínima», indicó, al tiempo que advirtió de su temor a una subida generalizada de recibos «igual que fixeron co IBI, subir indiscriminadamente mentres empeoraron todos os servizos públicos».

Asimismo, el portavoz socialista anunció que «solicitaremos máis información sobre a nova ordenanza», ya que considera que debe ser un instrumento que «ademais das taxas, deixe negro sobre branco que haberá ampliación da rede de contedores nas parroquias e que haberá incremento das frecuencias de recollida».

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Desde el PSOE insisten en que la gestión de este servicio es clave para el día a día de la ciudadanía y reclaman al gobierno local mayor planificación, rigor y claridad en las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los vecinos.n