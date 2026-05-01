El PP de Rodeiro exige la llegada del 5G y la banda ancha para un millar de vecinos

El grupo municipal del Partido Popular de Rodeiro ha presentado una moción para el próximo pleno de mayo con el objetivo de exigir al Gobierno de España la extensión urgente de la banda ancha y la red 5G. Según denuncian los populares, más de un millar de vecinos –cerca de la mitad de la población– carecen de servicios tecnológicos adecuados, situando al municipio en una de las peores posiciones de la provincia en conectividad. Los datos aportados señalan que solo el 45,5 % de los habitantes dispone de acceso a 100 megabits, lo que deja a 1.216 personas sin la velocidad comprometida por el Ejecutivo. En cuanto a la red móvil 5G, la cobertura apenas alcanza al 56,9 % de los usuarios. La portavoz del PP, Cati Somoza, califica la situación de «inadmisible» y recuerda que esta infraestructura es vital para el desarrollo de las explotaciones agroganaderas, el teletrabajo, la teleasistencia sanitaria y la educación. La formación critica el incumplimiento de los plazos del Plan «Único» y solicita el apoyo del resto de grupos para que el Concello reclame formalmente una solución a estas deficiencias técnicas que lastran el futuro del rural.