Moalde celebra el 1 de mayo con carne de vacuno a la brasa

"Cuando montamos la asociación y pensamos en organizar una fiesta gastronómica, queríamos una fecha que fuese significativa, y nos decantamos por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo". Así explica José Luis Arrebola Gómez por qué la parroquia trasdezana de Moalde conmemora desde hace seis años esa jornada con su Fiesta de Carne de Vacuno a la Brasa. Arrebola es argentino pero reside desde hace 25 años en Galicia, y se considera un vecino más de Trasdeza. Su primer trabajo en tierras gallegas fue una parrillada, así que es normal que coordine el asado de la carne que este viernes degustó más de un centenar de personas, bajo carpa por si el tiempo no acompañaba. El producto fue adquirido en el supermercado El Sol, entre el Alto da Rocha y A Estrada.

Un miembro de la organización prepara uno de los costillares. / Bernabé/Amanda Castro

Sorteo

"Tenemos un aforo máximo de 150 personas, y en las reservas previas ya registramos un centenar", apunta, así que no hubo problemas para aceptar comensales que se decidieron a participar a última hora, dado que la meteorología tampoco aconsejaba una escapada a la costa. La cita gastronómica está organizada por Vagalume, la asociación cultural y vecinal de Moalde. Cumple ya seis años y, como decenas de eventos gastronómicos y de ocio, sufrió un parón durante la pandemia por las restricciones. Hoy puede considerarse una cita consolidada en el calendario festivo de Silleda, y cuenta con la colaboración del Concello de Silleda así como de numerosas empresas locales.

La carne comenzó a prepararse desde media mañana y sobra decir que dejó un muy buen sabor de boca entre los asistentes, que además tuvieron la oportunidad de participar en el sorteo de una comida o una cena para dos personas.