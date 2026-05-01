La manifestación comarcal de la CIG en A Estrada reclama "traballo digno e dereitos"

La Confederación Intersindical Galega (CIG) convocó para este Primero de Mayo una manifestación en A Estrada, que tuvo lugar a las 12:00 horas. Esta concentración, como es habitual, tuvo carácter comarcal. El punto de encuentro fue la Praza do Mercado y, desde allí, la comitiva recorrió la avenida Benito Vigo, continuó por las calles Castelao y Calvo Sotelo, siguió por la avenida de América y finalizó nuevamente en la Praza do Mercado, donde se dio lectura a un manifiesto.

La movilización reunió alrededor de un centenar de personas bajo lemas como “Na Galiza, traballo digno e dereitos”, “Contra o imperialismo, paz e soberanía”, además de otras pancartas en las que se reclamaban mejoras para las trabajadoras y trabajadores del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y también para la enseñanza pública. Durante el recorrido, los participantes corearon consignas y mostraron diversas reivindicaciones vinculadas a las condiciones laborales y a la defensa de los servicios públicos.

Desde la CIG destacan la importancia de salir a la calle en un contexto que califican de “especial gravidade”, marcado, según denuncian, por un aumento de actitudes autoritarias y recortes de derechos. En este sentido, reclaman el rechazo a determinadas políticas que, a su juicio, “afectan negativamente ás condicións laborais e sociais”, incidiendo en la necesidad de reforzar la movilización social.

La manifestación de A Estrada forma parte de un conjunto de 20 movilizaciones organizadas por la central nacionalista en diferentes puntos del país. Aunque cada localidad contó con su propia convocatoria, todas compartieron un mismo objetivo: “reivindicar melloras nos dereitos laborais e denunciar un proceso de perda de garantías democráticas”.

En paralelo, la CIG trasladó su acto central a la ciudad de Lugo, donde se celebró la manifestación principal a las 12:00 horas desde el edificio sindical de la Ronda da Muralla. Esta decisión responde, según explican, a la situación política reciente, que califican de preocupante, y a la necesidad de articular una respuesta colectiva desde el ámbito sindical.

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Además de A Estrada y Lugo, también se celebraron movilizaciones en ciudades y villas como Vigo, A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Carballo o Ribeira, entre otras. Con estas protestas, la CIG busca movilizar a la sociedad gallega y poner el foco en la defensa de los derechos laborales, en un contexto que consideran especialmente sensible para el conjunto de la clase trabajadora, reforzando así la visibilidad de sus demandas.