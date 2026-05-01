Infraestructuras
Luis Taboada reclama a la Xunta actuaciones en tramos de la PO-204
El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, ha solicitado formalmente a la Xunta una revisión técnica y la ejecución de obras de mejora en tramos de la carretera PO-204. Esta infraestructura es una vía de comunicación que conecta el municipio de Vila de Cruces con la localidad de A Bandeira, en Silleda. El regidor, acompañado por el concejal de Vías y Obras, Juan Carlos Rodríguez, realizó una visita de inspección al trazado para comprobar de primera mano las deficiencias del vial afectado.
Durante este recorrido, en concreto en el tramo que transcurre por la parroquia de Sabrexo, los representantes municipales se reunieron con vecinos. Taboada ha aclarado que la petición busca una intervención precisa en aquellos puntos que muestran un desgaste avanzado. Según el alcalde, mientras algunas secciones de la carretera se mantienen en condiciones aceptables, otras presentan una capa de rodadura muy degradada.
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