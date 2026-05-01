Forno denuncia esperas de hasta 20 días en atención primaria en Lalín

Los socialistas lalinenses denuncian listas de espera de hasta 20 días para una consulta ordinaria de medicina de familia en el Centro Integral de Saúde (CIS), situación que para su portavoz municipal, Alba Forno, evidencia que estamos ante un escenario de dramatismo que le restulta "inaceptable".

Forno afirma que hasta no hace demasiado una persona contactaba con el centro de salud para ser atenida por su médico de cabecera y en muchas ocasiones podía acudir a consulta el mismo día o al siguiente, mientras que ahora las demoras son de semanas, algo que, advierte, no conviene nornalizar. La portavoz del PSOE también aprovechó para valorar el funcionamiento del Punto de Atención Continuada (PAC) e indicó que este servicio de urgencias se queda de forma habitual sin médicos porque el único profesional que está disponible en muchas ocasiones debe salir para atender emergencias fuera del centro sanitario. En consecuncia, dice, esto provoca que muchos pacientes que acuden al PAC se quedan sin atención o deben esperar horas a ser valorados.

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«Temos un edificio novo, pero case dous anos despois todo segue igual que no vello ambulatorio, non hai máis médicos, non hai ningunha das especialidades anunciadas, non hai probas diagnósticas, non hai medios humanos nin tecnolóxicos nin máis servizos. Solo cambiou a fachada», subraya, en alusión al CIS. Para Alba Forno esta situación es el resultado de una política sanitaria de la Xunta del PP que no está funcionando y criticó la falta de implicación del gobierno local. Y en esta línea apuntó que mientras la sanidad empeora, el alcalde, José Crespo, permanece en silencio «e está máis pendente de cocidos en Nueva York que das necesidades reais dos veciños». Finalmente, Alba Forno advirtió de que la sanidad de Lalín no puede seguir así y reclamó medidas urgentes para reforzar la atención sanitaria. «A sanidade non é un luxo, é un dereito, e o que temos hoxe non é unha atención sanitaria digna», remarcó.