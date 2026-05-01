A Estrada tiene el regalo perfecto

Este domingo 3 de mayo es el Día de la Madre y, como es tradición, la fecha invita a tener un gesto de cariño con las personas que nos han dado la vida y han dedicado gran parte de la suya a cuidarnos. No obstante, en un momento en el que cada vez resulta más difícil acertar con lo material, pues prácticamente todo el mundo tiene de todo, escoger regalo se convierte en un auténtico rompecabezas.

En circunstancias así es fácil buscar solución en plataformas digitales de venta en línea, ya que el catálogo —solemos creer— es mucho más amplio y nos ahorra el desplazamiento a los establecimientos físicos. Con todo, basta con fijarse en nuestro entorno para descubrir un sinfín de opciones con las que obsequiar, apoyando al comercio local y, sobre todo, dando un paso más en originalidad.

Si la parte material está cubierta, son muchos los que buscan alternativas en las experiencias y los cuidados. Aquí, los centros de estética y belleza de A Estrada han sabido ver la oportunidad de negocio y ya preparan paquetes de regalo específicos para estas fechas. Es el caso de Cuídate, ubicado en la calle San Antón, que oferta cajas regalo con dos tratamientos, uno corporal y otro facial, por un precio de 90 euros. La gerente, Sara Pereiras, afirma que cada vez es más habitual la demanda de este tipo de bonos combinados. «La gente opta por regalar cuidados y experiencias; es una tendencia que vemos desde hace unos años y que va en alza», relata la empresaria estradense, que añade: «A nosotros los bonos nos funcionan muy bien, pero también hay quien viene a tiro fijo porque ellas son clientas habituales».

Algo similar ocurre en Zen Espazo de Benestar, en la Praza de Galicia, donde los rituales de spa se han consolidado como una de las propuestas más demandadas de cara al Día de la Madre. El centro ofrece diferentes opciones que combinan relajación y cuidado personal, con alternativas adaptadas a distintos tiempos y presupuestos: desde experiencias más breves, como un tratamiento de 30 minutos con spa capilar japonés y reflexología podal por 50 euros, hasta propuestas más completas que incorporan masaje de espalda o facial, con precios en torno a los 65 euros. La oferta se amplía con sesiones de mayor duración, como un masaje corporal completo acompañado de spa capilar por 70 euros, o circuitos de hasta dos horas orientados a liberar la tensión muscular y mental, que alcanzan los 110 euros. «Estas son las mejores opciones para regalar en fechas como el Día de la Madre; son tratamientos más completos en los que quizás una persona no invierte para sí misma, pero que sientan muy bien», exponen desde la gerencia del centro.

Por su parte, los Minicines Central son otra apuesta segura. Al igual que en Navidad o en el Día del Padre, cuentan con bonos de varias sesiones y menús complementarios, con precios desde 9,50 euros y en función de lo que cada persona pueda o quiera gastarse.

Floristería Agarimos de A Estrada. / N.C.

Aun así, hay un clásico que no falla: las flores. Desde hace semanas, las floristerías locales trabajan a plena capacidad para atender todos los pedidos que les llegan. En Agarimos, por ejemplo, ultiman los arreglos para el domingo, aunque la falta de previsión de los clientes, que acuden mayoritariamente a última hora, impide toda la organización que desearían. «Estamos a tope; atendemos primero los pedidos y después, si tenemos un poco de tiempo extra, hacemos algún ramo más para quienes vienen en el día sin reserva previa», explican desde el establecimiento. La mayor parte de sus ventas son centros para cementerios, para acordarse también de las mamás que ya no están, o ramos para las que, por fortuna, aún pueden recibirlos. Las flores predilectas son las de temporada: peonías y rosas. También se estilan las plantas, especialmente las orquídeas.

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Así pues, no es necesario irse demasiado lejos para encontrar el regalo perfecto.