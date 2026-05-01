La Diputación aprueba el expediente de obras en viales de Lalín y Silleda

La Diputación acometerá mejoras en la carretera provincial EP-6007 a su paso por la parroquia lalinense de Cercio así como en la EP-6503, que comunica Silleda con Siador y Refoxos.

En la primera, la administración provincial aprobó el expediente de contratación para mejorar su movilidad peatonal, en el tramo entre A Goleta-Cercio-carretera O Rodo-Brántega, a su paso por Cercio. El presupuesto alcanza los 610.000 euros, de los que el 70% (430.000) procederán de las arcas municipales, mientras que el Concello de Lalín aporta el 30% restante (180.000 euros). Los trabajos afectan a 250 metros de la EP-6007, que contará además con nuevos espacios de aparcamiento en dos áreas cerca de la iglesia. Para ello se creará una plaza para reuniones de los vecinos y vecinas y se habilitará una zona de estacionamiento. Está previsto ejecutar un sendero peatonal y en el entorno del citado templo instalar un nuevo pavimento y mobiliario y además plantar árboles.

El presidente de la Diputación, Luis López, explicó que en cuanto a la EP-6503, se aprobó también el expediente de contratación para reponer su firme en 7,6 kilómetros mediante una inversión de 780.000 euros. Esta actuación va a dividirse en varias fases, de modo que en la primera se acometerán trabajos previos y demoliciones para retirar el fresado actual. A continuación la adjudicataria tendrá que ejecutar los nuevos firmes y después mejorar el sistema de drenaje para, por último, pintar una nueva señalización horizontal.

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Las dos intervenciones forman parte «dun paquete de cuestións relacionadas coa modernización e mellora para outras estradas provinciais, que suman máis de 3 millóns de euros». Además de estos trabajos en las vías de Lalín y Silleda, están previstas actuaciones en viales provinciales de A Caniza, Tomiño, Gondomar, Baiona y Mos.