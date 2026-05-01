Deza y Tabeirós cierran el primer trimestre con casi 300 cotizantes más que en enero

Las afiliaciones medias a la Seguridad Social crecieron entre enero y marzo en las comarcas hasta alcanzar los 25.499 cotizantes, lo que supone 296 más que a comienzos de año. Por sectores, el principal impulso procede de los servicios, que pasan de 15.580 a 15.859 activos, con 279 más. Este sector concentra ya algo más del 62% del total de afiliaciones medias. También aumenta el agro, que suma 32 afiliaciones y alcanza las 2.925. La construcción se mantiene prácticamente estable, con 2.342 altas medias, dos más que en enero. En cambio, la industria retrocede ligeramente, al bajar de 4.154 a 4.138.

El análisis municipal muestra que el crecimiento se concentra sobre todo en A Estrada y Lalín, los dos grandes polos de empleo del territorio. A Estrada alcanza las 8.264 afiliaciones medias, 136 más que en enero, con un aumento del 1,67%. Lalín llega a 8.218, tras sumar 101 afiliaciones, un 1,24% más. Entre ambos municipios reúnen cerca de dos tercios del total comarcal.

También evolucionan al alza Silleda, con 3.895 afiliaciones y 31 más; Vila de Cruces, con 1.917 y 18 más; Forcarei, que sube hasta 1.126, nueve más; y Agolada, que alcanza las 781, cinco más. En sentido contrario se sitúan Dozón, con 391 afiliaciones, tres menos que en enero, y Rodeiro, que queda prácticamente estable con 907, una menos.

Por sectores y municipios, el crecimiento de los servicios explica buena parte de la mejora general. A Estrada suma 122 afiliaciones en este sector y Lalín otras 104, mientras que Silleda añade 23, Vila de Cruces 16 y Forcarei 15. En el agro destacan las subidas de Lalín, con 10 afiliaciones más, Agolada, con siete, y Silleda y A Estrada, con seis cada una. La industria presenta una evolución más desigual: solo A Estrada crece con claridad, con 12 afiliaciones más, mientras Lalín pierde 16. En construcción, los mayores avances corresponden a Silleda y Vila de Cruces, aunque el sector permanece casi plano en el conjunto comarcal.

En el reparto municipal de las afiliaciones medias de marzo, el sector servicios es el principal soporte del empleo en casi todos los concellos, aunque con diferencias importantes según el perfil económico de cada territorio.

A Estrada presenta la estructura más terciarizada. De sus 8.264 afiliaciones medias, 5.714 corresponden a servicios, lo que supone el 69,1% del empleo. La industria ocupa el segundo lugar, con 1.297 cotizantes y un peso del 15,7%, seguida de la construcción, con el 9,5%. El agro apenas representa el 4,4%, el porcentaje más bajo del conjunto.

En Lalín, los servicios también son mayoritarios, con 4.998 sobre un total de 8.218, es decir, el 60,8%. El municipio mantiene además un peso relevante de la industria, con 1.424 afiliaciones y el 17,3%, y de la construcción, con 819 y el 10%. El agro suma 908, el 11% del total.

Silleda sigue una pauta similar: los servicios concentran 2.410 de las 3.895 empleos, el 61,9%. El agro tiene aquí más presencia que en Lalín y A Estrada, con 590 afiliaciones y un peso del 15,1%, por delante de la industria, que representa el 14,3%.

En Vila de Cruces, los servicios reúnen 1.164 afiliaciones, el 60,7% del total municipal. Industria y agro mantienen un peso destacado: la industria supone el 17,2% y el agro el 12,3%, mientras que la construcción alcanza el 8,6%.

La situación cambia en los municipios de menor tamaño. En Rodeiro, el agro es el sector con más peso relativo, con 381 afiliaciones, el 42% del total. Los servicios quedan en segundo lugar, con 340 empleos y el 37,5%. Es el único municipio donde el campo supera claramente al sector servicios.

En Dozón, los servicios son el primer sector por muy poco, con 171 cotizantes y el 43,7%, pero el agro se sitúa casi al mismo nivel, con 159 afiliaciones y el 40,7%. Esto refleja una estructura laboral muy vinculada todavía a la actividad agraria.

En Agolada, los servicios concentran 430 afiliaciones, el 55,1%, pero el agro conserva un peso significativo, con 167 afiliaciones y el 21,4%, el tercer porcentaje agrario más alto de los municipios analizados.

Por último, Forcarei combina un predominio de los servicios, con 632 afiliaciones y el 56,1%, con el mayor peso industrial relativo de la zona: 247 afiliaciones, equivalentes al 21,9%. La construcción también alcanza aquí uno de los porcentajes más elevados, con el 10,6%.

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En conjunto, el análisis confirma una clara división territorial: A Estrada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces dependen principalmente del sector servicios, mientras que Rodeiro, Dozón y Agolada mantienen un peso agrario muy superior a la media. Forcarei, por su parte, destaca por la importancia relativa de la industria.