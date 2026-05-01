Crespo defiende el Cocido en Nueva York y asegura que generará un retorno para Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, realizó una valoración «altamente positiva» del acto promocional del Cocido celebrado en Nueva York y defendió con firmeza la utilidad de esta iniciativa para reforzar la proyección exterior del municipio y de su fiesta gastronómica más emblemática. El regidor aseguró que la cita superó las expectativas de asistencia y destacó que participaron alrededor de 450 gallegos residentes en Nueva York y en otros puntos de Estados Unidos, quedando incluso más de un centenar de personas fuera por falta de aforo.

Crespo subrayó que la acogida por parte de la diáspora gallega fue inmejorable y agradeció especialmente el papel de José Gil, presidente de la Casa Galicia de Nueva York, a quien atribuyó un impulso decisivo para hacer realidad una idea que, según explicó, llevaba cerca de veinte años sobre la mesa. También trasladó su reconocimiento a los cocineros lalinenses desplazados al evento: Alberto González, Álex Iglesias e Isabel Louzao, de quienes afirmó que dejaron muy alto el nivel del plato.

El alcalde, en una entrevista radiofónica, defendió que la promoción internacional de la Feira do Cocido no es un gasto superfluo, sino una herramienta de retorno económico, turístico e institucional para Lalín. En este sentido, recordó que la condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional permite acceder a mayores apoyos de administraciones y patrocinadores privados. Según señaló, aproximadamente la mitad del coste de los actos vinculados al Cocido durante varios meses se cubre con aportaciones de la Xunta, la Diputación y empresas patrocinadoras.

Crespo respondió además a las críticas de la oposición, especialmente del PSOE local, a quien acusó de no entender la importancia estratégica de la feria. A su juicio, cuestionar el retorno del Cocido de Nueva York supone desconocer el papel que esta celebración desempeña en la economía y la identidad del municipio. El regidor insistió en que el Cocido no es solo un plato, sino una marca asociada a Lalín y una vía para promocionar al conjunto del tejido productivo local, desde la hostelería hasta los productores de miel, quesos, chorizos, panadería o productos vinculados al cerdo. A juicio del regidor, los socialistas vuelven a dejar clara, con sus críticas, una oposición a lo que representa una fiesta que, recordó, fue fundada por un alcalde de la época de Franco al que debían conocer. «A Feira do Cocido non é a festa do PP», dijo, y sobre los vecinos que acudieron remarcó que cada uno asumió sus gastos.

El mandatario local aseguró que el coste directo para el Concello fue «mínimo», al contar con patrocinadores como Abanca y con el pago del menú por parte de los asistentes. Por ello, llegó a calificar el acto en la Gran Manzana como probablemente «unha das accións máis rentables» realizadas en la historia de la Feira do Cocido, tanto por su repercusión como por el hecho de abrir una nueva vía de promoción internacional. En este sentido apuntó que el retorno de la promoción en Nueva York se verá con el tiempo, «pero é máis evidente e xa lle gustaría a outros poder facelo, pero non saben como nin cando».

Crespo reivindicó que Lalín haya sido capaz de llevar su fiesta gastronómica a escenarios como Argentina, el Vaticano, Venezuela, Alemania o Nueva York, una trayectoria que, según afirmó, contribuyó a que la Feira do Cocido alcanzase primero el reconocimiento autonómico, después el nacional y finalmente el internacional. En su opinión, estos logros son fruto de mucho esfuerzo y no de la casualidad.

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El alcalde concluyó defendiendo que la Feira do Cocido es una seña de identidad colectiva de Lalín, por encima de siglas políticas. Afirmó que la fiesta beneficia al conjunto del municipio y que su promoción exterior permite atraer visitantes que, de otro modo, no acudirían a la localidad. Para Crespo, el acto de Nueva York refuerza la posición de Lalín como referente gastronómico y turístico y demuestra que la marca Cocido sigue teniendo capacidad para abrir puertas fuera de Galicia y de España.