La corporación de Agolada muestra su rechazo a una planta de biometano

Desde este jueves, uno de los balcones del consistorio de Agolada luce una pancarta con la leyenda "Non á planta de biometano en Agolada". Al remate de la sesión plenaria el alcalde, Óscar Val, dio paso a la intervención de representantes de la plataforma Stop Biometano Deza. Eva Fernández alertó de que los trámites administrativos para una instalación de este tipo están muy avanzados en Agolada, donde existe desde marzo del año pasado un informe urbanístico positivo. Este trámite es el que «abre a porta» a macroplantas de tratamiento de purines hacia la tramitación ambiental. Por el momento, en la Consellería de Medio Ambiente «non hai ningún expediente» indicó la portavoz del PP, Carmen Seijas, que hizo hincapié en que si el Concello de Lalín emitió un informe desfavorable es porque puede apoyarse en su Plan de Urbanismo, un documento del que carece Agolada y que según los cálculos del alcalde, Óscar Val, «vai estar nun ano». Los trámites más recientes del PXOM agoladés se remontan a las alegaciones de 2017, tras la aprobación inicial, de modo que este ayuntamiento de momento se guía por las normas subsidiarias y, a nivel gallego, "non se pode facer unha prohibición total da implantación destas plantas, porque a Lei do Solo impide que se limiten os usos", apuntó Eva Fernández. La vecina solicitó al PP y al BNG que eleven esta lucha social al Parlamento, dejando claro que «non estamos en contra das microplantas de puríns», como las que ya incorporan varias granjas para gestionar sus propios residuos, sino la vorágine de proyectos que se encuentran en distintas fases en A Laracha, Mazaricos o Larazo.

La fachada del consistorio luce la pancarta de Stop Biometano Deza. / Ángel Utrera

Desde el gobierno agoladés se denegó la licencia al proyecto, recordó Val. Meses atrás salió adelante en pleno una propuesta del BNG para suspender licencias a proyectos de este tipo. Dicha suspensión estará en vigor por dos años, pero sobre la misma finca en que iba a construirse en Agolada se solicitaron después dos permisos para sendas granjas, una de porcino y otra avícola, y deben materializarse en los tres años siguientes. Desde el Bloque Susana Tato apuntó que la empresa está dispuesta a desplazarse a Agolada para explicar la iniciativa, como hizo ya en Lalín.

Mejora de la accesibilidad en el tanatorio

Los ediles que al rematar el pleno abordaron la situación de la planta junto a STOP Biometano Deza se quitaron una foto de familia con esa pancarta que luce el consistorio. No fue la única intervención vecinal en la jornada. Jesús Mosteiro, que fue edil de Veciños por Agolada entre 2015 y 2019, tomó la palabra para solicitar obras de mejoras de la accesibilidad en el campo de fútbol y en la calle Principal, donde es complicado el desplazamiento no solo de personas en silla de ruedas, sino incluso para las que usan muletas. «Sei que é un problema herdado», apuntó Mosteiro a los concejales, que realizó otras peticiones como avances en la dotación de fibra óptica en el rural.

Val dio la palabra a Mosteiro tras la tanda de ruegos y preguntas y minutos después de que la corporación aprobase por unanimidad una moción pendiente del PP (no entró a debate en el último pleno) para adaptar los accesos al tanatorio y ampliar sus espacios interiores. El regidor apuntó que su gobierno ya está evaluando la colocación de rampas. Ya en noviembre del año pasado y gracias a una ayuda de la Xunta, PAyJ pudo dotar a otro edificio público, el auditorio, de dos elevadores para garantizar el acceso de todas las personas, siete años después de su construcción bajo el gobierno local del PP.

Sube la deuda a proveedores

En ruegos y preguntas, Val explicó a los populares que parte de la deuda en facturas (764.294 euros, al cierre de marzo) podrá abonarse con la partida de obras y personal del Plan +Provincia. Seijas replicó que esta iniciativa había sido propuesta por el PP en una moción anterior e hizo constar que a finales de 2025 la deuda era inferior, de 500.000 euros, y que el período medio de pago a proveedores de 145 días (en 2025 era de 97) multiplica por 5 el que marca la normativa. Sin salir de cuestiones económicas, Val aclaró que en las cuentas figuran 194.000 euros de pagos no presupuestarios que se emplearon para abonar el IRPF y la cotización de la Seguridad Social de trabajadores, así como el IVA o el canon del agua. En un próximo pleno le aclarará al PP a qué se destinaron los ingresos por la corta de varios pinos en Coteimil y en el campo de la fiesta de Val. Carmen Seijas aprovechó su turno para insistir en arreglar el desfibrilador del campo de fútbol y preguntar qué gestiones había hecho el gobierno local para destinar a vivienda pública las casas de los maestros de Agolada, una medida similar a la de Forcarei. El regidor explicó que esas viviendas de Agolada no tienen acceso directo a la vía pública, por lo que «estamos valorando mercar fincas do redor para comezar a traballar». Tanto él como el teniente de alcalde, Pedro García Casares, desmintieron que el anterior regidor, Luis Calvo, emplee para sus desplazamientos la pick up o uno de los vehículos de Protección Civil.

A petición del BNG, el alcalde explicó que el 4 y el 11 de mayo se incorporarán a trabajar 5 peones durante ocho meses, y otro por cuatro meses, para acometer tareas como la colocación de tuberís en la Aldea do Monte o el desbroce que debe acometer el Concello en zonas próximas a núcleos y viviendas. Por último, el regidor aclaró que no pudo acudir días atrás al encuentro de la Diputación con representantes municipales en el que les anunció qué cantidad le correspondía a cada concello para reparar pistas dañadas por los temporales. PAyJ tiró de su mayoría (tiene seis concejales, sobre un total de 11) para votar en contra de la moción que se debatió en el pleno extraordinario, celebrado antes de la sesión ordinaria, y solo con un punto: el debate de la moción del PP con un listado de obras que podrían tenerse en cuenta para esa ayuda provincial de 183.000 euros. Óscar Val y Susana Tato coincidieron al opinar que la moción «é querer arañar catro ou cinco votos e facerlle propaganda á Deputación».

Val reprochó a Seijas que mencionase en la moción «a pouca capacidade do goberno», mientras Tato explicó que votaría en contra de la propuesta porque los populares solo aportaron un listado de obras, sin tener en cuenta cuestiones como la ejecución a realizar. «Os 183.000 euros non dan para todo isto, e quen vai quedar mal vai ser o goberno local», apostilló, a la vez que proponía que se tuviesen en cuentra además lugares y pistas con mucha población mayor o con mucho tráfico. Val aprovechó para explicar que no acudió a esa jornada en Pontevedra por una inisposición médica, pero no quiso decir por qué no fue, en su lugar, alguno de los otros cinco ediles. A pesar de los votos en contra del BNG y de PAyJ, sí habrá una reunión de portavoces para presentar y valorar propuestas de los tres partidos.