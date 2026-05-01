El CEIP de A Bandeira recauda más de 600 euros en su mercadillo solidario

La comunidad educativa del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, entregó este jueves al Concello de Silleda los alimentos y el dinero que recaudó en el mercadillo solidario organizado el 29 en la feria de la localidad. En ese mercadillo, los alumnos y alumnas intercambiaron libros expurgados del centro por alimentos no perecederos o por un donativo económico. La cuantía que consiguieron asciende a 603 euros. Parte de esta cuantía ya fue empleada por el centro para comprar alimentos básicos destinados al banco del Programa Municipal Silleda Solidaria. El resto de la recaudación económica será empleada por el área de Benestar para completar la despensa municipal y atender a las familias que lo precisen.

Desde el Concello el ejecutivo local quiere trasladar su agradecimiento expreso a estudiantes, docentes y familias de este colegio, por su implicación y solidaridad, «así como ao propio centro pola posta en marcha dunha iniciativa que combina valores educativos e compromiso social». El gobierno apunta que esta participación en la feria con un mercadillo porpio sirve también como una práctica educativa, «permitindo ao alumnado aplicar coñecementos matemáticos nun contexto real».