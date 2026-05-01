El BNG presenta el programa «Todo queda nas Cruces» para dinamizar los negocios locales

Ante la «inacción total do goberno municipal pola situación crítica do comercio local», el BNG de Vila de Cruces presenta su programa 'Todo queda nas Cruces', una propuesta integral con la que quiere reactivar el comercio pero además apoyar a las personas autónomas y pequeñas empresas del municipio dezano. Este programa tiene en cuenta las carencias y retos actuales del sector: la falta de relevo generacional, la escasa digitalización y la competencia de las grandes superficies. Y mientras el comercio local pierde peso por estas cuestiones, «o Concello non puxo en marcha en marcha ningunha estratexia seria nin medidas estruturais para frear esta sangría», a pesar de que existen líneas de ayudas tanto de la Xunta como de la Diputación para este ámbito.

El plan del BNG propone revitalizar los días de feria con actividades e incentivos al consumo, amén de campañas a lo largo del año y el uso de locales vacíos que sirvan como espacios comerciales efímeros. Para fidelizar el consumo local, apuesta por crear una Tarxeta Cliente Cruces Activa, un sistema de puntos y ventajas que permite a los clientes obtener regalos o participar en sorteos periódicos mediante acumulación de puntos. Las carencias en digitalización pueden solventarse con la activación de una oficina de asesoramiento comercial que ayude a captar ayudas públicas (pueden llegar al 80-90% de financiación).

El partido que encabeza Álex Fiúza insiste en que la situación por la que pasa el comercio cruceño requiere medidas urgentes y de planificación, por lo que insta a crear una Mesa do Comercio e da Hostelería que coordine acciones reales con estos dos sectores. Apunta, además, que su plan es viable mediante aportaciones económicas municipales y de otras administraciones como el Plan Máis Provincia.