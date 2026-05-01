El alcalde apela a la buena salud económica del ayuntamiento

El alcalde de Lalín, José Crespo, considera desproporcionadas las críticas de la oposición a la aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) que, recuerda, se fuerza en otros concellos como Silleda. En primer lugar señala que se trata de un modelo sin medidas y añade que el ayuntamiento es capaz de asumir un endeudamiento que, al mismo tiempo está forzado para desarrollar los proyectos de la estrategia europea EDIL. Porque, dice, el Concello está obligado a adelantar un dinero que más tarde el Estado reintegra, modelo que discute y entiende que las administraciones locales con planes europeos deberían obtener un adelanto de recursos.

Precisamente responsabiliza la aprobación del PEF, que irá al pleno del día 4, al desarrollo de más de 10 millones de euros en actuaciones de la EDIL. «Ou non traballas con fondos europeos ou vas ter un PEF, case seguro, pero non podemos dicir que non a estos investimentos», alegó, y citó la pista de atletismo, la Gran Praza, la Almendra Central o las áreas parroquiales.

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Crespo remarcó que el Concello tuvo el año pasado estabilidad financiera, con su superávit consolidado de más de 700.000 euros, remanentes de tesorería positivos de más de cuatro millones o un ahorro neto de un millón y medio. Por eso lamentó que la normativa estatal fuerce a un ayuntamiento con estos números a un plan financiero, desautorizando una vez más a los ayuntamientos frente a otras administraciones públicas.