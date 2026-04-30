Venezolanos, marroquíes y colombianos son mayoría entre los 3.961 extranjeros

La población venezolana se consolida como la comunidad extranjera más numerosa en las comarcas, con 663 vecinos, 145 más que los registrados en 2024 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El crecimiento, del 28%, sitúa a Venezuela por delante de Marruecos, que alcanza los 540 residentes tras sumar 41 en un año, y de Colombia, que sube hasta los 387, con 68 más que en 2024.

Entre las cinco nacionalidades con mayor presencia también figuran Rumanía y Portugal, aunque ambas evolucionan a la baja. La población rumana pasa de 381 a 374 personas, siete menos, mientras que la portuguesa desciende de 367 a 344, con una pérdida de 23 residentes. Pese a estos retrocesos, estas cinco nacionalidades concentran buena parte de la población extranjera del territorio.

Por municipios, Lalín concentra la mayor presencia extranjera y tiene en la comunidad venezolana su principal colectivo, con 357 vecinos, 91 más que en un año. Le siguen Argelia, con 264 residentes; Marruecos, con 214; Colombia, con 189; y Portugal, con 129, aunque esta última nacionalidad baja con fuerza tras perder 37 empadronados.

En Silleda, la comunidad más numerosa es la rumana, con 120 personas, pese a caer en 12 respecto al año anterior. A continuación aparecen Venezuela, con 98; Portugal, con 89; Colombia, con 77; y Marruecos, con 75. Destaca el avance colombiano, con 24 residentes a mayores en doce meses.

En Vila de Cruces, Marruecos se mantiene como la nacionalidad extranjera con mayor presencia, con 61 vecinos, la misma cifra que el año anterior. Venezuela ocupa el segundo lugar, con 30; Argelia sube hasta 24, tras partir de solo tres; Portugal suma 20; y Rumanía, 16.

En Rodeiro, Colombia encabeza la lista con 46 residentes, 13 más. Le siguen Venezuela, con 25; Argelia, con 24; Marruecos, con 20; y Senegal, con 16. El municipio registra aumentos en las cinco nacionalidades principales.

En Agolada, Perú pasa a ser la comunidad extranjera más numerosa, con 15 personas, seis más que el año anterior. Después se sitúan Colombia, con 13; Paraguay, con 12; Brasil, con 10; y Venezuela, también con 10. En este caso, Colombia, Brasil y Venezuela pierden población respecto a 2024.

En Dozón, las cifras son más reducidas. Argelia aparece como la primera nacionalidad extranjera, con 5 residentes, tras no registrar ninguno el año anterior. Portugal suma 4; Colombia, 3; y Brasil y Perú, 2 cada una.

En A Estrada, Marruecos lidera la clasificación con 154 personas, nueve más que en 2024. Venezuela alcanza las 125; Rumanía, las 98; Portugal, las 87; y Colombia, las 44. Las cinco nacionalidades principales crecen respecto al año anterior.

Por último, en Forcarei, Venezuela es la primera comunidad extranjera, con 17 residentes, cinco más. Marruecos sube de 3 a 14 y se coloca en segundo lugar; Rumanía suma 10; Portugal, 8; y Brasil, 5. El avance marroquí es el movimiento más llamativo del municipio.

El peso de la comunidad venezolana presenta una distribución muy desigual. Lalín concentra más de la mitad de los venezolanos residentes en las comarcas, con 357 personas, el 53,8% del total. La comunidad crece con fuerza en el municipio, al pasar de 266 personas en 2024 a 357 el pasdo curso, lo que supone 91 a mayores. Además, los venezolanos representan ya el 19% de toda la población extranjera del municipio.

El segundo foco se sitúa en A Estrada, con 125 vecinos venezolanos. Su peso sobre el total comarcal es del 18,9%, aunque el crecimiento interanual es más moderado: 11 personas más que en 2024, un avance del 9,6%. En el conjunto de la población extranjera estradense, los venezolanos suponen el 15,9%.

Silleda ocupa el tercer lugar, con 98 venezolanos, el 14,8% del total registrado en los municipios analizados. La evolución es positiva, con 21 residentes más que el año anterior, un incremento del 27,3%. La comunidad venezolana representa el 13,9% de la población extranjera local.Silleda ocupa el tercer lugar, con 98 venezolanos, el 14,8% del total registrado en los municipios analizados. La evolución también es positiva, con 21 residentes más que el año anterior, un incremento del 27,3%. En este caso, la comunidad venezolana representa el 13,9% de la población extranjera local.

Por detrás aparecen Vila de Cruces, con 30; Rodeiro, con 25; y Forcarei, con 17. En Forcarei, los llegados de este país representan el 22,7% de la población extranjera municipal, el porcentaje más alto entre todos los municipios. Rodeiro presenta un peso relevante, con el 16,3%, y registra el mayor crecimiento relativo: pasa de 10 a 25 venezolanos, un aumento del 150%.Por detrás aparecen Vila de Cruces, con 30 ; Rodeiro, con 25; y Forcarei, con 17. Aunque sus cifras absolutas son menores, destacan algunos pesos relativos. En Forcarei, los llegados de este país representan el 22,7% de la población extranjera municipal, el porcentaje más alto entre todos los municipios. Rodeiro también presenta un peso relevante, con el 16,3%, y registra el mayor crecimiento relativo: pasa de 10 a 25 venezolanos, un aumento del 150%.

La evolución solo es negativa en Agolada, donde la población venezolana baja de 14 a 10 personas. En Dozón, la presencia es testimonial y estable, con un único residente.La evolución solo es negativa en Agolada, donde la población venezolana baja de 14 a 10 personas, cuatro menos que en 2024. En Dozón, la presencia es testimonial y estable, con un único residente.

En el resto de países europeos destacan Italia, con 63 residentes; Bulgaria, con 47; y Francia, con 31. En el bloque americano, si se excluye Venezuela, el protagonismo corresponde a Colombia, que alcanza los 387 residentes. Tras ella se sitúa Brasil, con 204. Le siguen Paraguay, con 128; Perú, con 114; y Cuba y Argentina, ambas con 68 residentes. Además, en las dos comarcas hay 51 chinos y 33 pakistaníes. nEn el resto de países europeos destacan Italia, con 63 residentes; Bulgaria, con 47; y Francia, con 31. En el bloque americano, si se excluye Venezuela, el protagonismo corresponde claramente a Colombia, que alcanza los 387 residentes. Tras ella se sitúa Brasil, con 204. Le siguen Paraguay, con 128 personas; Perú, con 114; y Cuba y Argentina, ambas con 68 residentes. Perú destaca por su crecimiento relativo, al pasar de 92 a 114 personas. Además, en las comarcas hay 51 chinos y 33 pakistaníes.

Lalí, con 1.881 extranjeros, suma 78 en un año. Además, los foráneos representan ya el 9,2% de la población total lalinense, el porcentaje más alto de la zona. El segundo municipio con más extranjeros es A Estrada, con 786 personas, 76 más que el año anterior. El eleva el peso de este colectivo hasta el 3,9% de la población total del municipio. Tras A Estrada se sitúa Silleda, que suma 706 extranjeros, 74 más que en 2024, con un crecimiento del 11,7%. En este caso, la población extranjera supone el 7,9% del padrón

Vila de Cruces, pasa de 208 a 243 residentes extranjeros, 35 más en un año. El incremento es del 16,8% y el peso de este colectivo alcanza el 6,8% de la población total, el segundo porcentaje más alto tras Lalín. También crece con fuerza Rodeiro, que registra 153 extranjeros, 39 más que en 2024. Su subida relativa es del 34,2%, y los vecinos de nacionalidad extranjera representan el 4,2% del total municipal. La evolución es positiva igualmente en Forcarei y Dozón, aunque con cifras absolutas más reducidas. Forcarei pasa de 67 a 75 extranjeros, ocho más, con un peso del 2,4% sobre el conjunto de su población. Dozón sube de 15 a 23, también ocho más, y alcanza igualmente el 2,4%. En términos relativos, Dozón presenta el mayor aumento porcentual, del 53,3%, aunque condicionado por una base demográfica muy pequeña. La única caída se produce en Agolada, donde la población extranjera baja de 97 a 94 personas, tres menos que en 2024. Pese al descenso, el colectivo mantiene un peso del 4,2% sobre el total de habitantes del municipio, el mismo porcentaje que Rodeiro.

Evolución

Lalín, con 1.881 extranjeros, suma 78 en un año. Además, los foráneos representan ya el 9,2% de la población total lalinense, el porcentaje más alto de la zona. El segundo municipio con más extranjeros es A Estrada, con 786 personas, 76 más que el año anterior. El eleva el peso de este colectivo hasta el 3,9% de la población total del municipio. Tras A Estrada se sitúa Silleda, que suma 706 extranjeros, 74 más que en 2024, con un crecimiento del 11,7%. En este caso, la población extranjera supone el 7,9% del padrón

Vila de Cruces, pasa de 208 a 243 residentes extranjeros, 35 más en un año. El incremento es del 16,8% y el peso de este colectivo alcanza el 6,8% de la población total, el segundo porcentaje más alto tras Lalín. También crece con fuerza Rodeiro, que registra 153 extranjeros, 39 más que en 2024. Su subida relativa es del 34,2%, y los vecinos de nacionalidad extranjera representan el 4,2% del total municipal. La evolución es positiva igualmente en Forcarei y Dozón, aunque con cifras absolutas más reducidas. Forcarei pasa de 67 a 75 extranjeros, ocho más, con un peso del 2,4% sobre el conjunto de su población. Dozón sube de 15 a 23, también ocho más, y alcanza igualmente el 2,4%. En términos relativos, Dozón presenta el mayor aumento porcentual, del 53,3%, aunque condicionado por una base demográfica muy pequeña. La única caída se produce en Agolada, donde la población extranjera baja de 97 a 94 personas, tres menos que en 2024. Pese al descenso, el colectivo mantiene un peso del 4,2% sobre el total de habitantes del municipio, el mismo porcentaje que Rodeiro.