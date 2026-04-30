Ao pé do farelo

Tempos modernos nun mundo de vellos inútiles

Recordan a película aquela dos irmáns Coen de hai uns anos ‘Non é país para vellos’? Pois iso mesmo, se mo permiten, parafraseando o título do filme, podíamos dicir agora e falar de que «non é mundo para vellos», e cada vez menos, este no que nos tocou vivir.

Tempos modernos dos que falaba Chaplin naquela outra visión futurista da sociedade, na que, sobre todo, nas máis desenvolvidas de Europa e de Occidente, os maiores, maioría e cada vez máis, dadas as taxas de natalidade ridículas, condicionamos as políticas pensadas para nós pero sen nós e case que se nos considera coma inútiles, unha carga, unha molestia.

Regresando dunha pequena escapada duns días por eses mundos de Deus, traio na mochila a desagradable sensación de que cada vez resulta máis difícil camiñar entre os labirintos da tecnoloxía, os intereses das compañías de aviación, e o mundo virtual, nos que os móbiles, as tablets e os ordenadores resultan imprescindibles para chegar a bo porto.

Francamente, penso que non é normal que para tomar un voo en calquera compañía de aviación, teñas que ter móbil, e nalgunhas sexa imprescindible ter descargada a aplicación, a famosa app, porque no caso contrario non terás acceso á túa carta de embarque, nin poderás facturar a túa maleta, xa que resulta imprescindible facelo on line, e non hai persoal nin forma humana de facelo, se non é pola rede.

Tampouco entendo que determinadas operacións bancarias teñan que realizarse inescusablemente a través dun caixeiro, ou coa banca electrónica, e que se vas a túa oficina bancaria de sempre che poñan cara de póker e te manden para fóra, ao caixeiro, e ti calas, e pagas comisións disto ou daquilo, ata o infinito e moito máis. Frustrante, dende logo.

Pero o peor de todo este mundo virtual de redes, nas que permanecemos atrapados coma peixes, é que todo resulta ser legal e o goberno mesmo o permite, aínda que, por outra banda, nos tranquiliza con mensaxes nos que nos aseguran que non nos vai atender unha máquina cando chamamos para concertar a cita do médico, ou de que non vai ser obrigado entenderse cun aparello mecánico nunha parede de pedra do banco e que non imos ter que botar nós mesmos a gasolina e o gasoil do coche, co perigo que supón manipular estes surtidores e sen personal a quen dirixirse, e moito menos van permitir as imposicións das compañías de aviación, e tantas e tantos que estamos a ver cada día e cada vez máis condicionantes da nosa capacidade mental, e idade. A lista resulta xa interminable e, entre tanto, nós mantén cunha naturalidade absoluta, convencidos de que somos vellos e, por tanto, parvos, inútiles.

Pois xa saben de que vai isto, e entre tanto fagan coma min, reclamen, presenten protestas e pasen malos tragos, porque ao final non che fan nin puñeteiro caso, sabido é que nestes tempos modernos, o mundo non é dos nin para os vellos inútiles coma nós.

  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  3. Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
  4. Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
  5. Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
  6. Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
  7. Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
  8. Revolución en los gimnasios 'low cost' de Vigo: la fusión de Vivagym y Synergym condiciona la apertura de dos centros

Miguel Miguel: "Te puede gustar más o menos, pero lo que prometo es hora y media de total desconexión"

David Campos ve las plantas de biometano como solución para el agro

Ángeles Vázquez subraya el control de la contaminación acústica

Los IES Aller y Colmeiro serán sedes de las oposiciones a finales de junio

Tracking Pixel Contents