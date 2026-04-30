Rural TIC
Silleda lleva la formación digital a seis parroquias
Redacción
Silleda
Silleda acogerá desde el 18 de mayo nuevos talleres del programa Rural TIC, impulsado por Ineco y coordinado por la Concejalía de Medio Rural. Las sesiones vecinales serán en Lamela (lunes 18, 20 horas), Dornelas (martes 19, 17 h), Graba (jueves 21, 18 h), Breixa (viernes 22, 18 h), Laro (miércoles 27, 19 h) y Abades (viernes 29, 18 h). Abordarán correo electrónico, WhatsApp, aplicación del Sergas, Bizum o Liña Verde. También habrá actividades en el IES Pintor Colmeiro (día 20), los CEIP de Silleda (25) y A BAandeira (26) y el CPR Mª Inmaculada (28).
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