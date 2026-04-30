Empleo municipal
Silleda abre una bolsa temporal para conserjería y limpieza
Redacción
El Concello de Silleda ha aprobado las bases para crear una bolsa de empleo temporal de conserjería y limpieza. La medida fue elevada a la junta de gobierno local por la concejala de Personal, Mónica González Conde, para cubrir sustituciones, bajas o necesidades puntuales.
Las bases fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo de solicitudes se abre este jueves, durante diez días hábiles, hasta el 14 de mayo. La documentación puede consultarse en la web y en la sede electrónica municipal. El proceso será por concurso-oposición y permitirá constituir una lista temporal.
Entre los requisitos figuran el carné de conducir B y el Celga 2. No se exige titulación académica, al tratarse de un puesto de las agrupaciones profesionales de la administración especial. La bolsa tendrá una vigencia inicial de tres años, salvo que antes se apruebe otra que la sustituya. Las funciones incluyen limpieza, apertura y cierre de dependencias, control de accesos, custodia de llaves, mantenimiento menor, reparto de documentación y apoyo en edificios municipales.
El BOP publicó también las bases para cubrir dos plazas fijas de auxiliar del SAF (Servizo de Axuda a Domicilio). El plazo se abrirá con la publicación en el BOE.
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