Sanidade garantiza el correcto funcionamiento de los dispositivos para tratar la apnea

Los pacientes con apnea del sueño de la comarca de Deza que utilizan dispositivos CPAP cuentan ya con un sistema de telemonitorización continua que permite realizar un seguimiento permanente de su tratamiento. Así lo aseguran desde el Sergas, quien indica además, que la medida se aplica también al conjunto de los 7.280 usuarios de esta terapia en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, con control durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Este sistema, apuntan desde la gerencia, permite detectar de forma inmediata cualquier incidencia relacionada con el uso del dispositivo, ya sea de carácter clínico o técnico. Cuando se registra una anomalía, se activa una alarma que es revisada por profesionales sanitarios de la empresa encargada del servicio. Si el problema requiere valoración asistencial, la atención pasa a los especialistas de Neumología; si se trata de una cuestión técnica, se resuelve mediante soporte y desplazamiento al domicilio del paciente. El Sergas replica así a la denuncia del BNG de Lalín sobre el supuesto abandono a los pacientes, con máquinas sin revisar desde hace mucho tiempo.

El seguimiento resulta clave para garantizar la eficacia de una terapia indicada en personas con apnea del sueño, una patología que puede provocar interrupciones repetidas de la respiración durante la noche y afectar al descanso y a la calidad de vida. Según los datos que maneja el Sergas, el 95% de los pacientes telemonitorizados cumple los criterios de adherencia al tratamiento, un indicador fundamental para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones asociadas.

Las alarmas se activan ante situaciones como fugas en el dispositivo, un índice de apneas superior a 10 o el incumplimiento del uso mínimo recomendado, fijado en más de cuatro horas por noche y durante al menos el 70% de los días. Estos parámetros permiten comprobar que el tratamiento se aplica de manera adecuada y que el paciente obtiene el beneficio esperado.

El sistema, además, ha demostrado su utilidad incluso en circunstancias extraordinarias, como el apagón registrado hace un año. Desde el área sanitaria recuerdan también que el CIS de Lalín dispone de una consulta semanal de Neumología con atención inmediata y señalan que no consta ninguna queja relacionada con este servicio.