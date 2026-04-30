Romería Celtista y otras trece actividades centran el programa de la carpa del Salmón

El Concello presentó esta mañana la programación de la carpa que acogerá en la Praza da Constitución las dos grandes citas gastronómicas de A Estrada: la Festa do Salmón y la Feira da Sidra. Un total de catorce actividades darán forma a este formato al aire libre, convertido en eje de la agenda cultural de primavera.

El calendario arrancará el viernes 15 de mayo, a las 23.00 horas, con la segunda edición del Latexo Fest, que tendrá al DJ Kiko Rivera como cabeza de cartel. Continuará el sábado 16, a las 22.00 horas, con el concierto de Mondra, que regresa al municipio tras su paso por el Folk de Raíz de Callobre.

El domingo 17 será el día grande de la Festa do Salmón, con la degustación a las 13.00 horas y el concierto del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. La jornada coincidirá además con los actos del Día das Letras Galegas, entre ellos el pregón de Neves Rodríguez ante el monolito de Marcial Valladares, en los jardines municipales, y la actuación de la Banda de Gaitas de Barbude.

La actividad se retomará el viernes 22 con el Salmón Rock, a cargo de la escuela Musikenos. Al día siguiente, sábado 23, a las 17.30 horas, llegará Son dos Arrieiriños, una propuesta para el público infantil y familiar. El domingo 24, a las 18.00 horas, será el turno del Festival de Bandas de Música.

En la tercera semana, la carpa albergará el jueves 28 y el viernes 29 la primera Feira de Emprendemento, con 25 participantes locales que expondrán sus iniciativas y animarán a los asistentes a poner en marcha sus propios proyectos. Además, el viernes 29 y el sábado 30, A Estrada se convertirá en epicentro gallego del celtismo con la Romaría Celtista, organizada por la peña Arrieiros Celestes y llamada a reunir en la villa a centenares de visitantes. El Festival de Gaitas de Barbude pondrá el punto y seguido el domingo 31.

El último tramo llegará con la Feira da Sidra, que este año contará por primera vez con una previa musical el viernes 5 de junio. Será el Concerto Xacobeo, con nombres de la vanguardia gallega como Ünder & Diego Flaneur, Kid Mount o Kike Varela, a partir de las 23.00 horas. Al día siguiente, los protagonistas serán los lagares participantes en la degustación de la sidra, que volverán a batir récords de participación. Los pases serán, como es habitual, a las 12.00 y a las 19.00 horas. Como cierre, habrá dos exhibiciones de escuelas de danza locales, con horarios todavía por determinar: Sondodance actuará el domingo 7 de junio y Stradanza lo hará el sábado 13.

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Durante la presentación, en la que participaron el alcalde, Gonzalo Louzao, y la edil de Cultura, Lucía Seoane, el regidor explicó que el Concello busca reforzar un formato que ya demostró su éxito en la edición pasada. «Esta vez la carpa será más grande por la necesidad de espacio para hacer frente a los récords de participación tanto en la degustación del Salmón como en la Feira da Sidra», señaló. Louzao defendió además «una apuesta ambiciosa en la programación de primavera, que servirá como aperitivo del San Paio y la Rapa das Bestas», e insistió en la variedad de la oferta: «Queríamos crear una buena sinergia entre artistas locales e invitados para configurar un cartel de calidad». Por su parte, Seoane avanzó que en los próximos días el Concello irá desvelando más detalles de cada actividad.