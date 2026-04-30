Nueva ordenanza de basura en A Estrada: "Pagará más en el que más contamine"

El Concello de A Estrada ha adjudicado a la empresa Novotec Consultores la elaboración de un nueva Plan Local de Xestión de Residuos Municipal, así como la creación de nuna nueva ordenanza reguladora de producción y gestión de la ordenanza fiscal. El importe de este proyecto es de 13.915 euros y tiene un objetivo claro, la actualización de una ordenanza fiscal que no se actualiza desde comienzos de los años noventa y que es necesario adaptar a los nuevos tiempos.

Así lo anunció el concejal de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán. En los últimos meses, el propio Durán ha asumido la reforma de todo el sistema de recogida de basura, cambios que se dejaron notar especialmente en el casco urbano. Así, se eliminaron los contenedores subterraneos y se agruparon los de superficie en islas, todo con un criterio en el que se buscaba falicitar la recogida de basura automática con el camión de basura. Una vez dado ese paso toca dar un paso más y este pasa por una actualización de la ordenanza fiscal que el propio Durán resume con una sentencia: "Pagará más en el que más contamine". El edil explicó que la actual ordenanza está "muy anticuada" y sigue un sistema muy rígido de tasas. Ahora, y siguiendo lo que marca la Ley, es necesario realizar una actualización en la ordenanza pasará a ser variable, resultando por tanto una tasa mayor o menor en función de diferentes cuestiones.

Durán puso dos ejemplos para ejemplificar estas variables. Uno de ellos tiene en consideración el hecho de tener en casa el contenedor marrón para orgánicos con su tarjeta. Si se utiliza correctamente, será un factor a tener en cuenta a la hora de reducir la cuantía de la tasa. Otro ejemplo sería el número de miembros de una vivienda, ya que no es lo mismo una casa donde vivan cinco personas que otra en la que solo viva una.

El edil señaló que la creación de esta nueva ordenanza es un proceso "complejo" que implica el análisis de muchos datos. Entienden que sería muy difícil realizarla con medios municipales, por lo que se ha optado por contratar a una empresa con experiencia en este tipo de documentos. Durán auguró que será algo que "llevará tiempo" pero que era necesario realizar para incorporar a la ordenanza municipal cuestiones como el reciclaje.

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Este nuevo planteamiento va de la mano los ya famosos "pliegos" para el concurso del servicio de recogida de basura. El edil anunció que estos pliegos ya están listos pero es necesario aprobar antes esta nueva ordenanza antes de lanzarlo, ya que puede implicar cambios en la concesión.