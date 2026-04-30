Miguel Miguel: "Te puede gustar más o menos, pero lo que prometo es hora y media de total desconexión"

Miguel Miguel, nombre artístico de Miguel Ángel Rodríguez Manzanera, es uno de los rostros habituales del circuito nacional de monólogos, con más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. Curtido en salas de referencia como La Chocita del Loro, ha consolidado un estilo propio ligado a la observación de lo cotidiano. Su popularidad se ha ampliado en los últimos años gracias a su trabajo en televisión, especialmente como animador de público en el programa El Hormiguero, así como por la difusión de sus contenidos en redes sociales.

Hoy actúa en el Teatro Principal de A Estrada, donde presenta Acojonado a partir de las 21.00 horas, y en las siguientes líneas deja algunas pistas de lo que se podrá encontrar esta noche el público local.

¿Cómo surge su actuación en A Estrada? ¿Es su primera vez aquí?

Sí, es la primera vez que vengo. Surge porque tenemos espectáculo en A Coruña el sábado y ayer participamos en el programa Land Rober. Aprovechando, cerramos fechas en A Estrada y Viveiro. Es como una pequeña gira por Galicia.

Háblenos del espectáculo. Acojonado gira en torno a la vida a partir de los 40, ¿es así?

Exacto. El espectáculo nace de comparar la vida de los chavales de ahora con la que teníamos nosotros. Es, básicamente, un salto generacional contado desde el humor.

¿Y en qué diferencias pone el foco?

Sobre todo, en el cuidado de los niños. Ahí veo el mayor cambio generacional. Nosotros crecimos de una manera y ahora todo está en el extremo opuesto: no hay grises, es blanco o negro. Hablo de la sobreprotección. Por ejemplo, de cómo eran nuestros columpios y cómo son los de ahora… En general, de la infancia de un chaval de los 80, como yo, y la de uno de ahora.

El show también tiene mucho de autobiográfico. ¿Cómo encuentra el equilibrio entre realidad y exageración para generar humor?

Bueno yo lo que hago es exagerarlo a extremos muy estratosféricos; es la realidad exagerada al máximo. Yo creo que lo que funciona es eso. Hay una verdad, un dolor, una realidad, y yo lo llevo al extremo. Pienso que lo que funciona es eso. La gente viene y piensa: eso a mí me ha pasado. Ahí está la clave.

Su humor parte de lo cotidiano. ¿Cree que el público necesita identificarse para evadirse?

Hay un poco de todo. Yo mucho costumbrista, que va al teatro a ver eso, y otra gente que va un poco a ver qué pasa. Al fin y al cabo yo soy bastante viral en redes por chistes viene a verme por eso y se queda por el monólogo. Creo que hay bastante público que no sabe a lo que va, pero se queda porque se identifica. Vas a reirte, a desconectar, no hace falta pensar demasiado. Eso es lo que genera comunión y que sea un espectáculo para todos los públicos.

¿Es el humor una forma de terapia?

Totalmente. Yo siempre digo lo mismo al público: no sé si les va a gustar más o menos, pero les prometo que durante hora y media van a desconectar de su día a día. Sin móvil, sin problemas.

Las redes sociales han cambiado mucho la profesión. ¿Han facilitado ganarse la vida como humorista?

Son la nueva televisión. Antes ibas a un programa; ahora todo pasa en redes. A mí las redes me venden entradas, sin duda. Pero también son un arma de doble filo: puedes hacerte viral en un momento, pero si luego no tienes un espectáculo sólido, no se sostiene. Yo llevo 22 años en esto y estoy preparado, pero no todo el mundo lo está.

¿De dónde saca la inspiración para sus textos?

Del día a día. De ir a la pescadería, al bar, a reuniones de padres... y de escuchar frases que se repiten… Ahí veo material. Soy muy costumbrista, como ya dije, y busco temas que no caduquen rápido, porque el espectáculo tiene que girar por toda España. Por lo tanto, tengo que escribir un texto que sea atemporal, y que resuene con la gente.

Supongo que ya escuchó hablar de la retranca gallega. ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de humor?

Es todo un género. En el humor hay dos grandes herramientas: la exageración, quizás lo que mejor funciona, y la comparación. A partir de ahí tienes la retranca, el juego de palabras… Todo suma. Son herramientas que los cómicos utilizamos.

¿Adapta el espectáculo según el lugar donde actúa?

El show es fijo, pero siempre intento meter alguna referencia local: si se aparca mal, si hay obras, si ha pasado algo reciente… pequeñas “perlitas” para conectar con el público. Me informo e intento meter referencias locales, pero no baso todo el espectáculo en eso porque sería imposible.

Para terminar, ¿tiene algún proyecto en el horizonte al que estar atentos?

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Te cuento, 'Acojonado' estará de gira hasta finales de 2027, pero además estamos preparando algo nuevo: un formato solo de chistes, como me pide mucho la gente en redes. Lo estamos grabando en salas pequeñas, en formato muy cercano, casi de parroquia. Ya hicimos un piloto en Madrid que ha funcionado muy bien y vamos a por el segundo el 19 de mayo. Será siempre entre semana y en sitios pequeño. Va en volúmenes, es un formato parecido a lo que se hacía antes con las cintas de casete.