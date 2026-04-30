Los IES Aller y Colmeiro serán sedes de las oposiciones a finales de junio

Lalín y Silleda figuran entre las 15 localidades gallegas que acogerán las oposiciones de enseñanza convocadas por la Xunta para este año. Las pruebas comenzarán el 20 de junio y reunirán en Galicia a 15.954 aspirantes, según los datos provisionales, para optar a 1.601 plazas docentes.

En clave local, la sede con mayor volumen será Lalín. El IES Ramón Aller Ulloa acogerá las pruebas de Biología y Geología, con cuatro tribunales y 461 personas opositoras. En Silleda, el IES Plurilingüe Pintor Colmeiro será sede de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con un tribunal y 120 aspirantes.

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El calendario previsto sitúa el inicio de las pruebas el 20 de junio. La Xunta prevé que estén finalizadas y con resultados disponibles a partir del 19 de julio. Después se abrirá el concurso de adjudicación de destinos provisionales, con la intención de que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre.