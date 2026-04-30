Galiforest supera su récord de superficie a dos meses de abrir: 17.247 metros cuadrados

La octava edición de Galiforest llegará a Sergude, en Boqueixón, con cifras de récord. A dos meses de su celebración, el monográfico forestal organizado por la Feira Internacional de Galicia tiene contratados 17.247 metros cuadrados, un 12,6% más que los 15.306 alcanzados en la anterior edición, hasta ahora su máximo histórico.

El certamen se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte e instalaciones del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude. La organización prevé que la superficie ocupada siga creciendo, ya que el plazo de comercialización continúa abierto y hay gestiones en marcha con empresas. La feria espera reunir una amplia muestra de productos, servicios y novedades del sector forestal. Las cifras actuales apuntan también a un posible incremento del número de expositores, lo que reforzaría la posición de Galiforest como cita forestal de referencia en España.

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Además de la exposición, el monográfico contará con un programa de actividades diseñado por la FIG y el comité del certamen. La propuesta combinará demostraciones de maquinaria, talleres formativos, simposios y asambleas, como punto de encuentro para empresas, profesionales y Administración.