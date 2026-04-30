Sector forestal
Galiforest supera su récord de superficie a dos meses de abrir: 17.247 metros cuadrados
Redacción
La octava edición de Galiforest llegará a Sergude, en Boqueixón, con cifras de récord. A dos meses de su celebración, el monográfico forestal organizado por la Feira Internacional de Galicia tiene contratados 17.247 metros cuadrados, un 12,6% más que los 15.306 alcanzados en la anterior edición, hasta ahora su máximo histórico.
El certamen se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte e instalaciones del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude. La organización prevé que la superficie ocupada siga creciendo, ya que el plazo de comercialización continúa abierto y hay gestiones en marcha con empresas. La feria espera reunir una amplia muestra de productos, servicios y novedades del sector forestal. Las cifras actuales apuntan también a un posible incremento del número de expositores, lo que reforzaría la posición de Galiforest como cita forestal de referencia en España.
Además de la exposición, el monográfico contará con un programa de actividades diseñado por la FIG y el comité del certamen. La propuesta combinará demostraciones de maquinaria, talleres formativos, simposios y asambleas, como punto de encuentro para empresas, profesionales y Administración.
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