David Campos ve las plantas de biometano como solución para el agro

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza, David Campos, defiende la posible implantación de una planta de biometano en la comarca, instalación que califica como «solución necesaria e positiva para os gandeiros». El dirigente de la patronal sale al paso así de las declaraciones de la plataforma Stop Biometano Deza, al tiempo que señala que los ganaderos son tan empresarios como cualquier actividad y por eso entiende que desde esta perspectiva no conviene actuar desde el autoengaño «como se non pasara nada, porque xa hai un problema serio cos xurros», dice.

En este sentido apunta que tanto en Lalín como en otros municipios de la zona hay granjas que están recibiendo penalizaciones de hasta el 20% de las ayudas de la PAC por una inadecuada gestión de los purines. «Non estamos valorando ningún proxecto concreto, porque para eso habería que coñecelo en detalle, pero si temos claro que as directrices que chegan de Europa son moi claras a prol do sector do biometano», añade Campos.

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A su juicio existe mucha desinformación, cuestión que desde la patronal se está tratando de corregir para combatir el rechazo social «puramente basado en razóns ideolóxicas e políticas e tamén a demagoxia e os bulos carentes dun mínimo rigor técnico». Pide pedagogía y valentía de las administraciones públicas y que sean exigentes con las empresas promotoras de estos proyectos.