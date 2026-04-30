Chorima: el trío que agita el Kilómetro 0 a golpe de rock alternativo y shoegaze

En el corazón geográfico de Galicia está germinando un sonido que rompe con la tradición para abrazar la vanguardia eléctrica. Chorima se presenta como la última gran noticia de la escena independiente de la zona. La banda es el resultado de una alianza de proximidad geográfica formada por el lalinense Cristian Fernández, encargado de la batería, y dos músicos naturales de Vila de Cruces: Iago Fernández, que asume la responsabilidad de la guitarra y las voces, y Adrián Negro, que aporta la solidez necesaria al bajo. Juntos han dado forma a una propuesta que no entiende de fronteras estilísticas rígidas, moviéndose con soltura entre el rock alternativo más directo y la esencia envolvente y onírica del shoegaze.

La aventura de Chorima comenzó en octubre de 2023. En un mundo donde la inmediatez parece dictar las reglas del éxito, ellos han optado por un camino diferente, marcado por la realidad de quien compagina la creación artística con las obligaciones del mundo laboral. «Vamos lentos porque todos trabajamos», confiesa Cristian Fernández con una sinceridad que humaniza el proyecto. Esta cadencia más pausada les ha permitido madurar sus composiciones sin la presión de los plazos externos, priorizando que cada nota y cada textura de guitarra responda exactamente a lo que tienen en la cabeza.

Esa maduración ha dado sus primeros frutos públicos este año con el lanzamiento de dos singles que ya circulan por las plataformas digitales y que sirven como una carta de presentación rotunda: «De la Fe al Método» y «Elefantes rosas». En estas piezas se percibe claramente lo que el grupo define como su «marca», esa mezcla «rarilla» pero magnética que surge de la colisión entre la energía del rock de los noventa y las capas atmosféricas de pedales y distorsión melódica. Es una propuesta que no teme a la experimentación pero que mantiene siempre un pie en la melodía. La autenticidad de Chorima impregna todo lo que rodea al grupo. Un ejemplo claro es el videoclip de «De la Fe al Método», una pieza de factura totalmente casera, ideada, grabada y editada por los propios integrantes de la banda.

Sin embargo, el camino hacia la profesionalización en la industria musical actual presenta retos considerables. A pesar de la calidad de sus grabaciones, los sellos discográficos todavía no han dado el paso de incorporarlos a sus catálogos. «Los singles los mandamos a sellos, pero de momento no nos cogió ninguno porque hoy en día es bastante complicado», aclara Cristian, consciente de la saturación de un mercado que a menudo ignora lo que sucede fuera de los grandes núcleos urbanos. Se sienten orgullosos y emocionados con el trabajo realizado hasta la fecha, una satisfacción que es el motor para su siguiente objetivo: juntar un álbum completo antes de que termine el presente año. Con ese disco bajo el brazo, volverán a intentar el reparto entre las discográficas, aunque tienen claro que, si las puertas siguen cerradas, no se detendrán: «La idea es lanzarlo de nuevo a las plataformas digitales y seguir tirando como hasta ahora», afirman con determinación.

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Chorima sabe que su verdadera reválida está sobre las tablas. Tras haber confirmado su presencia en el festival Noceda Rock, el mes de agosto se perfila como una fecha clave en su calendario. El grupo volverá a subirse al escenario con una cita muy especial: una actuación en las proximidades de Lalín. Pero su ambición no se queda en casa; el trío está trabajando para cerrar un tour gallego que los lleve a ciudades como Vigo, A Coruña o Santiago de Compostela. Buscan espacios de resistencia cultural, salas pequeñas y baretos donde la música en directo todavía se siente en la piel y donde el shoegaze de Chorima pueda desplegar toda su intensidad.