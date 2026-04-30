La carpa de la Festa do Salmón tendrá 200 m² más que el año pasado para dar cabida a los 18 participantes

Son las nueve de la mañana y el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, recorre la plaza del Concello de A Estrada metro en mano. Junto a él, dos trabajadores municipales que ayudan en las mediciones y toman notas. Por sus gestos, las cuentas no salen. Horas después el concejal nos anuncia la obligada decisión, habrá que ampliar la carpa, y mucho. Sí, hablamos de la carpa que el año pasado se decidió instalar durante varias semanas ante el consistorio para albergar la Festa do Salmón y la Feira da Sidra. La apuesta del gobierno local -fuera de debates sobre su coste- fue todo un acierto, regalando un espacio cómodo y amplio para las dos celebraciones y convirtiéndose en un punto para celebrar diferentes actividades a lo largo del tiempo que estuvo instalada. Aquella carpa llamaba la atención por sus grandes dimensiones pero, así son las cosas, se ha quedado pequeña.

El motivo es la participación en la Festa do Salmón de 18 hosteleros, una cifra de récord que supera con creces los 12 del año pasado. Es sin duda una buena noticia y algo que habla de la buena salud de esta fiesta, aunque no tanto si hablamos de espacio. Cada uno de esos hosteleros necesita su espacio para preparar sus raciones de salmón y los nuevos stands obligaban a reducir demasiado ese espacio. Y eso a pesar de que la carpa prevista para este año ya iba a ser mayor que la del año pasado. En concreto, el gobierno local había anunciado que alquilarían una mayor, 100 metros cuadrados más grande. Tras los cálculos realizados, será necesario aumentarla 100 metros cuadrados más.

Óscar Durán anunció que está previsto que el responsable de estas carpas visite hoy A Estrada para analizar este cambio, que implicará extender la zona de carpa hacia la calle Serafín Pazo. "La carpa no serán tan bonita, porque la de estas dimensiones no tiene esa zona circular que había a las puertas del consistorio, pero sí que nos permitirá aumentar el tamaño en un 20%. Será un megacarpón que hará que tanto los hosteleros como los vecinos estén más cómodos", afirmó.

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Asumida esta ampliación, hay que tomar una decisión sobre cómo se distribuirán en este espacio los hosteleros. El año pasado hubo críticas por su formación en "L", ya que las colas se mezclaban sin saber para qué puesto se iba. Para evitar eso, se ha decidido apostar por una formación en línea que evitará cruces de colas. La idea además es que cada stand cuente con una zona delante delimitada con laterales para marcar mejor esas filas. Durán explicó que también se valoró la opción de crear "isletas" como se hace en la Feira da Sidra, pero se descartó al tener hosteleros que quieren cocinar en sus puestos. "Siempre puede haber cambios pero al 80% está decidido que irán en fila", sentenció.