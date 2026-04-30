La cancha de petanca del entorno de O Regueiriño será cubierta

El Concello de Lalín dotará de una estructura cubierta a la cancha de petanca situada en el entorno de O Regueiriño, cerca del Paseo do Pontiñas. Al mismo tiempo, con cargo a fondos del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación llevará a cabo mejoras en el cierre lateral del estadio municipal Manuel Anxo Cortizo.

El organismo provincial acaba de aprobar recursos por valor de algo más de 57.000 euros para estas actuaciones. Así, la administración municipal lalinense recibe cerca de 26.300 euros para la reposición del muro de cierre en el lateral del campo de fútbol. Al detalle, se actuará sobre el muro de cierre de la zona sur y en la zona de práctica de lanzamiento de disco que emplea el club de atletismo. De este modo, se ejecutará un nuevo muro para evitar riesgos de caída y cerrar las propias instalaciones deportivas, y también un cierre de protección para evitar la salida de balones. En lo que respecta a la zona de práctica de lanzamiento de disco se aumentará el cierre para evitar la salida cara las hincas del entorno.

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Además, la Diputación destina otros 31.000 euros para instalar una cubierta en la zona de juegos de O Regueiriño. Se trata de una cubierta con elementos móviles, que irá anclada al suelo y permitirá la práctica del deporte de petanca y otros similares en épocas de lluvia o tiempo atmosférico adverso.