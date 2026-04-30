El BNG acusa al PP de «tomarle el pelo» a los vecinos de Rodeiro por la demora en los accesos a la concentración parcelaria

El BNG acusa al PP de «tomarlle o pelo» a la ciudadanía de Rodeiro después de que los populares se nieguen en comisión parlamentaria a fijar una fecha para finalizar los trabajos de mejora de los accesos principales y secundarios a los predios de la concentración parcelaria de Val de Camba. La diputada nacionalista por la comarca de Deza, Ariadna Fernández, recuerda que este proceso fue aprobado en 2008 y que los vecinos llevan años esperando por los caminos secundarios y por la mejora de las vías principales de acceso.

Fernández considera «vergonzosa» la negativa del PP, especialmente después de la visita realizada un día antes a Rodeiro por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. La parlamentaria califica ese desplazamiento de «paripé» y afirma que la conselleira acude al municipio «coa nota de prensa feita, para sacarse unha foto cun mapa e coas palas nun camiño».

La diputada del BNG critica, además, que Gómez tarde dos años en visitar el concello y que lo haga justo en la víspera del debate de la iniciativa registrada por los nacionalistas en el Parlamento para reclamar el inicio de las obras. Según recuerda, el Consello da Xunta había comprometido esos trabajos para el primer trimestre de este año.

«A conselleira foi facer o paripé a Rodeiro para deslexitimar sen ruborizarse o traballo da oposición nesta comisión», denuncia Fernández, que también acusa a la Consellería de gestionar los recursos públicos «a salto de mata» y de utilizar el dinero de los gallegos «para caciquear». Durante el debate, pregunta si la titular de Medio Rural habría acudido a Rodeiro de no haberse registrado antes la iniciativa del BNG.

La parlamentaria asegura que su grupo está dispuesto a negociar con el PP siempre que el texto incluya de forma expresa el compromiso de la Xunta de rematar los accesos «antes do inverno» de 2026, una condición que, según indica, no es aceptada. «Vai ser antes das eleccións?», pregunta a las bancadas populares, sin obtener respuesta.

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Fernández vincula esta reclamación con la importancia del sector primario en Rodeiro, donde señala que el 42% de los ocupados trabajan en el agro. También critica la «total incapacidade do PP» para mostrar «un mínimo de interese» por el medio rural y por las preocupaciones de ganaderos y ganaderas ante problemas como la falta de superficie agraria útil, el abandono de tierras, la subida de costes o los incendios.