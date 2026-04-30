Ángeles Vázquez subraya el control de la contaminación acústica

La Xunta puso en valor la importancia de contar con una red de medición de ruido para la observación de los niveles acústicos tipo en diferentes zonas del territorio ya que con la difusión de esta información se contribuye también a concienciar sobre las consecuencias que puede tener un exceso de ruido ambiental para la salud y el bienestar tanto de las personas como de los animales. Coincidiendo con el Día internacional de concienciación sobre el ruido, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó la estación de calidad del aire de Lalín, localizada en una zona suburbana y que desde finales de 2022 cuenta con sonómetro.

Tras recordar que Galicia fue una de las comunidades pioneras en aprobar una regulación propia sobre contaminación acústica, la responsable autonómica destacó que esto facilitó el impulso de políticas de sensibilización en este campo de cara a promover las medidas normativas que deben ir incorporando las administraciones locales, que son las que ostentan la mayoría de las competencias en la materia. Además, explicó que la Xunta cuenta con una red de ruido, englobada e integrada dentro de las estaciones de la Red de calidad del aire de Galicia, que consta actualmente de 10 estaciones de titularidad pública con sonómetro (9 urbanas y 1 de entorno rural). Al respecto, explicó que la estación de Lalín, por su propia localización en una zona elevada y con poco impacto acústico, es especialmente interesante para el análisis de fenómenos naturales como la lluvia, el viento o los rayos. De hecho, esta y la del Campus de Santiago son las únicas de Galicia que se consideran estaciones de medida de ruido de fondo, que es el umbral natural de contaminación acústica existente en una zona.