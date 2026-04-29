Victoria Taboada gana el concurso de carteles

María Victoria Taboada Verde ganó el concurso que convocó Vila de Cruces para escoger el cartel que ilustrará el Festival de Bandas de Música de este año, uno de los eventos de la Festa do Galo de Curral. Comenzará a las 18.00 horas, el 30 de mayo, en la Praza Juan Carlos I. Por categorías, el mejor de 0 a 16 años es el de Noa Pereira Silva, y el de entre 17 a 64 es también el de Victoria Taboada. La categoría de más de 65 años quedó desierta.