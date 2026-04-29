La Valedora do Pobo reitera información a Dozón y a Política Social sobre la residencia de mayores

La Valedora do Pobo reitera tanto al Concello de Dozón como a la Consellería de Política Social que le remitan un informe sobre los pormenores del contrato de construcción y gestión de la residencia para mayores, que está edificando la empresa Coviastec. El organismo solicitó dicha documentación un vez que aceptó a trámite las quejas de Mario Vila, sobre la presunta vulneración «do dereito á protección social da poboación rural, ao non incluir cláusulas de reserva pra os habitantes locais», indica este vecino. Las dos administraciones rebasaron el plazo de 15 días para enviar los informes requeridos.

Vila acudió a la Valedora do Pobo con la intención de que el Concello de Dozón «revise o contrato ou asine un convenio anexo que inclúa esa reserva de prazas e unha cota de bonificación para os residentes de municipios». Además, insta a la Xunta a que el arraigo territorial «sexa un criterio de prioridade absoluta nas prazas concertadas».

La adjudicación a Coviastec quedó aprobada el pasado mes de julio en pleno, con la mayoría que ostenta el PP en la corporación. La anterior licitación de las obras había quedado desierta. Coviastec invierte 2, 5 millones de euros (el 1,5 millón restante,hasta rebasar los 4, procede de la Xunta), y explotará la residencia y el centro de día durante 40 años. El inmueble dispondrá de 78 plazas: 58 de residencia y 20 de centro de día. En un principio, iba a disponer de 44 usuarios, entre las 24 de residencia y las 20 del centro de día.