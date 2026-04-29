Stop Biometano Deza busca el apoyo de empresarios y de los municipios de la comarca contra la planta de Mapfre

La plataforma Stop Biometano Deza remitió un escrito tanto a la Asociación de Empresarios de Deza (AED) como a los ayuntamientos de la comarca para impedir la instalación de plantas de tratamiento de purines para la obtención de energía. Argumenta que proyectos como éste «perjudicarían a la mayoría de la población y a buena parte de los empresarios de sectores como el turismo y la hostelería». STOP Biometano pone como ejemplo la planta de Belinchón (en Cuenca), sobre la que una reseña en Google indica que «nos sorprendió la enorme, pestilente y humeante fábrica de basura. Montañas de basura y charcas de agua con un color extraño y putrefacto», parafrasea el colectivo agoladés.

La planta que quiere instalar en Agolada el fondo de inversión de inversión Mapfre Energías Renovables II FCR en Agolada se instalaría a un radio de menos de 2 kilómetros de bares, el pazo de Eidián y el futuro alojamiento de turismo rural 'As Perseidas de Traspenas', que tiene una capacidad de alojamiento para 40 personas. «Si la planta llegase a instalarse provocaría el fracaso absoluto de estos negocios, destruyendo más empleo del que dicen que va a generar la planta, e impediría oportunidades de negocio similares», añade.

En los escritos remitidos a los gobiernos locales de Deza, en colaboración con Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, Stop Biometano Deza pide que estos ejecutivos «empleen todos los medios locales a su alcance para impedir la instalación de estos proyectos en nuestros municipios», como la suspensión de licencias de obra, informes de incompatibilidad urbanística o informes científicos. Es lo que ha hecho la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación a una planta de biometano proyectada en el polígono Área 33 de Silleda: el complejo ocuparía una parcela incluida en el ámbito de la Vía de la Plata, por lo que chocaría con la protección del patrimonio y la conservación de los valores de las rutas jacobeas.

Filtración de olores

A Stop Biometano no le convence la intención de los promotores de estas plantas «de instalar un sistema de filtración de olores, porque son equipos muy caros y el coste de mantenimiento es muy costoso». Añade que no existe ninguna normativa estatal ni autonómica que limite la contaminación odorífera y que las pautas técnicas UNE-EN 13725 de calidad del aire en relación a la contaminación por olores «no son obligatorias», según el Consejo General de la Abogacía Española. La plataforma vecinal, que nació en Agolada y acabó extendiéndose al resto de la comarca dezana, recuerda que «hay más de 100 pueblos en toda España luchando contra esta industria».