Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto AlquileresRolls Royce chinaTromba de agua VigoGimnasios Low Cost VigoConvenio MetalDesguace FastnetGallego Forbes lujoMural Lula Goce Baiona
instagramlinkedin

Campaña

Sortean abonos para O Son do Camiño entre los donantes de Lalín

redacción

Lalín

Lalín acogerá a principios de mayo una nueva campaña de donación de sangre promovida por el organismo dependiente de la Xunta. Una unidad móvil se instalará en la Praza da Igrexa los días 8 y 9 (el primero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas) y el 9 entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Todas las personas que acudan a donar hasta el 31 de mayo en las unidades móviles de la ADOS y que remitan a este servicio una imagen por mensaje privado a Instagram de ADOS entrarán en el sorteo de 14 abonos para asistir al festival O Son do Camiño, que se celebrará en Santiago entre el 18 y el 20 de junio. Es preciso seguir esta red social y comentar la iniciativa mencionando a dos personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents