Sortean abonos para O Son do Camiño entre los donantes de Lalín

Lalín acogerá a principios de mayo una nueva campaña de donación de sangre promovida por el organismo dependiente de la Xunta. Una unidad móvil se instalará en la Praza da Igrexa los días 8 y 9 (el primero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas) y el 9 entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Todas las personas que acudan a donar hasta el 31 de mayo en las unidades móviles de la ADOS y que remitan a este servicio una imagen por mensaje privado a Instagram de ADOS entrarán en el sorteo de 14 abonos para asistir al festival O Son do Camiño, que se celebrará en Santiago entre el 18 y el 20 de junio. Es preciso seguir esta red social y comentar la iniciativa mencionando a dos personas.