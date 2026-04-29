Silleda renueva su compromiso con el programa de atención a personas con alzhéimer

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias da provincia de Pontevedra (Afapo), renovaron el convenio de colaboración, por el que dicha asociación se encargará de coordinar las acciones asistenciales del programa a lo largo de este año. Igual que en 2025, silleda colabora con un aporte económico de 20.000 euros.

Además de los talleres de terapia ocupacional y estimulación cognitiva que se realizan en este programa (son los martes y jueves de todos los meses salvo agosto, de 10.15 a 13.30 horas, en dos turnos, en la Casa da Xuventude), también está previsto desarrollar distintas acciones de formación y divulgación que se darán a conocer en próximas jornadas.

La regidora indica que desde el gobierno local «estamos moi satisfeitos con este programa integral que iniciamos en 2014 e que está dando tan bos resultados para os veciños e veciñas con esta doenza e tamén para as súas familias, con consellos e indicacións que moitas veces se descoñecen». Por su parte la concejala de Benestar, Ángela Troitiño, destacó la excelente acogida de un programa que lleva ya más de una década implantado en el municipio. El presidente de Afapo quiso agradecer a Silleda su colaboración y explica que la intención de esta iniciativa «é axudar ás familias e comprender a importancia no coidado dos enfermos, ademais de previr situacións de desgaste físico ou emocional que poidan derivar en estrés crónico». El programa también contribuye a ralentizar la pérdida de memoria así como de mobilidad y de función motoras de las personas con demencias.