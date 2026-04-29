Sabor das Rías Baixas estaciona en Agolada

La ruta de la «gastroneta» de Sabor das Rías Baixas incluye una visita a la Praza do Concello de Agolada. Mañana jueves, así como los días 1 y 2 de mayo, estará abierta al público de 12.30 a 15.30 y de 18.30 a 21.30 horas. O Sabor das Rías Baixas pone en valor la gastronomía de la provincia con degustaciones de platos típicos. Hasta la fecha distribuyó más de 48.500 tapas gratis.