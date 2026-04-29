El PSOE de Forcarei denuncia la pasividad del gobierno local ante un nuevo proyecto de línea de alta tensión

El PSOE de Forcarei denuncia la «pasividad absoluta» del gobierno municipal ante el proyecto de línea de alta tensión P.E. As Penizas - SEC Paraño, que, según sostiene, supone una amenaza para el territorio, la salud de los vecinos y el futuro de las aldeas. Concretamente, la formación critica que, mientras otros concellos como Ponte Caldelas han presentado recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia solicitando la paralización cautelar de iniciativas similares, en el municipio forcaricense la alcaldesa, Belén Cachafeiro, «sigue sin mover ficha».

Según exponen los socialistas, el proyecto contempla una línea aérea de 132 kV, con más de 17 kilómetros de recorrido y 65 torretas, que atravesaría el sur del término municipal, afectando directamente a núcleos como A Mámoa, Liñares, A Murada, Valadelo, Coto Aciveiro, Lerce, A Barciela, Acivedo, Fontela, Ventoxo, San Marcos u O Sisto, con distancias a viviendas que califican de «preocupantes». En este sentido, advierten de un impacto ambiental «severo» y de una «agresión directa» a la calidad de vida, al patrimonio natural y al modelo de desarrollo sostenible que defienden para el municipio.

Asimismo, la formación subraya que este tipo de infraestructuras están vinculadas a proyectos energéticos y eólicos que, según indican, han sido cuestionados e incluso judicializados, lo que, a su parecer, incrementa la preocupación social. A ello añaden que, pese a estar abierto el plazo de alegaciones hasta el 19 de mayo, el gobierno local no estaría liderando la defensa de los intereses vecinales ni facilitando información «clara y transparente».

Por todo ello, el PSOE exige que la regidora abandone su «pasividad» y presente de manera inmediata un recurso judicial contra el proyecto, al tiempo que reclama una implicación activa del Concello en la defensa del territorio. Igualmente, solicita que se pongan los medios municipales al servicio de la ciudadanía para informar y facilitar la presentación de alegaciones dentro del plazo establecido.

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La portavoz socialista, Verónica Pichel, sostiene que «hay cosas que no se negocian: nuestra tierra, nuestra salud y el futuro de nuestras aldeas», y añade que, a su entender, «o se está con la vecindad o con quienes quieren llenar el territorio de torretas».