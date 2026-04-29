El PSOE de A Estrada propone un transporte a demanda para mayores del rural

El PSOE de A Estrada presenta una moción a debatir en el próximo pleno municipal o para impulsar la creación de un sistema de transporte bajo demanda, orientado prioritariamente a la población mayor de las parroquias con menos alternativas de movilidad.

Según el grupo socialista local, la iniciativa responde a la realidad demográfica del municipio, caracterizado por la dispersión poblacional y por contar con más de 2.000 vecinos mayores de 80 años. El portavoz de la formación, Luis López Bueno, afirma que esta situación dificulta los desplazamientos autónomos, obligando a depender del vehículo privado o de terceros, lo que —según señala— incrementa el riesgo de aislamiento y limita el acceso a servicios básicos.

El dirigente socialista espera que el gobierno local estudie la propuesta y critica que, a su juicio, el sistema actual no resuelve el problema. En este sentido, sostiene que el ejecutivo municipal dispone de recursos suficientes para mejorar los servicios públicos.

El PSOE considera que la falta de transporte adaptado al territorio genera desigualdad y defiende el modelo bajo demanda como una solución «eficaz, flexible y sostenible». En esta línea, la moción plantea un estudio previo de necesidades, en colaboración con asociaciones y el sector del transporte, para identificar zonas, destinos prioritarios y horarios.

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A mayores, la propuesta incluye facilitar el acceso de las personas mayores a actividades sociales, como el cine de los miércoles, y apuesta por una gestión en colaboración con taxis y empresas locales, con un sistema de solicitud accesible. Asimismo, contempla financiación de distintas administraciones y evaluación periódica del servicio.