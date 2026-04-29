El programa Provincia +Inclusiva destina casi 6.000 euros a la asociación Agadea en A Estrada
Los fondos fueron destinados a la incorporación de dispositivos localizadores y mobiliario adaptado para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios
El diputado provincial Jorge Cubela visitó ayer las instalaciones del centro de día de Agadea —Asociación Gallega para Ayuda de los Enfermos con Demencia tipo Alzheimer— en A Estrada, para poner en valor el impacto del programa Provincia +Inclusiva. Allí hizo entrega a la entidad de la placa que la acredita como beneficiaria de la última edición de estas ayudas, destinadas a mejorar la accesibilidad universal y a favorecer la autonomía y la participación en igualdad de condiciones.
En el caso de Agadea, la aportación recibida ronda los 6.000 euros y permitió incorporar dispositivos tecnológicos y material de rehabilitación y fisioterapia para las actividades que se realizan en el exterior, con el objetivo de que las personas usuarias se sientan más seguras y cómodas. Entre los recursos adquiridos figuran relojes localizadores, cojines de aire y lumbares, caminadores y sillas de ruedas.
La visita sirvió también para recordar que la convocatoria de Provincia +Inclusiva permanece abierta hasta el 11 de mayo y que este año repartirá 210.000 euros entre entidades sin ánimo de lucro de la provincia. La línea financia obras de accesibilidad, redacción de proyectos técnicos, sistemas de comunicación y elementos vinculados a la movilidad y al cuidado personal, con ayudas de hasta 10.000 euros por asociación. En A Estrada, Agadea aparece así como un ejemplo local concreto de la utilidad de estos fondos.
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