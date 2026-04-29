El programa Provincia +Inclusiva destina casi 6.000 euros a la asociación Agadea en A Estrada

El diputado provincial Jorge Cubela visitó ayer las instalaciones del centro de día de Agadea —Asociación Gallega para Ayuda de los Enfermos con Demencia tipo Alzheimer— en A Estrada, para poner en valor el impacto del programa Provincia +Inclusiva. Allí hizo entrega a la entidad de la placa que la acredita como beneficiaria de la última edición de estas ayudas, destinadas a mejorar la accesibilidad universal y a favorecer la autonomía y la participación en igualdad de condiciones.

En el caso de Agadea, la aportación recibida ronda los 6.000 euros y permitió incorporar dispositivos tecnológicos y material de rehabilitación y fisioterapia para las actividades que se realizan en el exterior, con el objetivo de que las personas usuarias se sientan más seguras y cómodas. Entre los recursos adquiridos figuran relojes localizadores, cojines de aire y lumbares, caminadores y sillas de ruedas.

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La visita sirvió también para recordar que la convocatoria de Provincia +Inclusiva permanece abierta hasta el 11 de mayo y que este año repartirá 210.000 euros entre entidades sin ánimo de lucro de la provincia. La línea financia obras de accesibilidad, redacción de proyectos técnicos, sistemas de comunicación y elementos vinculados a la movilidad y al cuidado personal, con ayudas de hasta 10.000 euros por asociación. En A Estrada, Agadea aparece así como un ejemplo local concreto de la utilidad de estos fondos.