Piloño honra a Nosa Señora de Hoy-Vas el 14, 17 y 24 de mayo
La capilla de Hoy-Vas, en Piloño, honrará a su patrona durante las jornadas del 14,17 y 24 de mayo. El día 14 está programada una misa a las 12.30 horas, mientras que la del 17 será a las 12.15 y estará acompañada por los gaiteiros de Vai Nela, de Salgueiros. El domingo 24 la eucaristía, también a las 13.15 horas, contará con los gaiteiros de Pena do Corvo de Codeso. La novena comienza el 15 de mayo.
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
- Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
- Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo
- El hospital de día oncohematológico del Cunqueiro se adapta por primera vez a una persona con autismo