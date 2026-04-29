Piloño honra a Nosa Señora de Hoy-Vas el 14, 17 y 24 de mayo

La capilla de Hoy-Vas, en Piloño, honrará a su patrona durante las jornadas del 14,17 y 24 de mayo. El día 14 está programada una misa a las 12.30 horas, mientras que la del 17 será a las 12.15 y estará acompañada por los gaiteiros de Vai Nela, de Salgueiros. El domingo 24 la eucaristía, también a las 13.15 horas, contará con los gaiteiros de Pena do Corvo de Codeso. La novena comienza el 15 de mayo.