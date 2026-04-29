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Nuevo riego

Obras en las piscinas de A Estrada

Estado de las obras.

Estado de las obras. / Bernabé/Javier Lalín

El Concello de A Estrada está llevando a cabo trabajos de mejora en las piscinas municipales con vistas a su próxima apertura. Estos trabajos se están centrando en la creación de un nuevo sistema de riego para toda la instalación. El anterior se encontraba en muy más estado, por lo que se decidió cambiarlo por completo.

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