Nuevo riego
Obras en las piscinas de A Estrada
El Concello de A Estrada está llevando a cabo trabajos de mejora en las piscinas municipales con vistas a su próxima apertura. Estos trabajos se están centrando en la creación de un nuevo sistema de riego para toda la instalación. El anterior se encontraba en muy más estado, por lo que se decidió cambiarlo por completo.
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