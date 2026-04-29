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Los mayores de Silleda celebra el Día da Nai con un baile

El Concello de Silleda organiza este domingo, 3 de mayo, un baile especial en el Centro Social dos Maiores, coincidiendo con la celebración del Día da Nai. La sesión será de 19.00 a 22.00 horas y contará con la actuación musical de Suso de Melide. Las entradas cuestan 5 euros y permitirán participar en el sorteo de una comida o una cena para dos personas en el Bodegón Os Toneles, hasta el 31 de mayo.

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