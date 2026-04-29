Muere el lalinense Benito Blanco, el «rey del petróleo» en Argentina

Nacido el lugar de Alfonselle el 2 de agosto de 1931, Benito Blanco Álvarez partió en 1952, sin haber cumplido los 20 años, a la aventura de la emigración. En Argentina fundó empresas mineras y llegó a ser conocido como el rey del Petróleo, por los contratos directos que firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Pero su gestión ha estado ligada a casi todos los emprendimientos hispánicos en Buenos Aires. Entre sus logros más destacados se cuentan: la recuperación del Teatro Avenida; la restauración del avión Plus Ultra, que realizó el primer vuelo de España a Argentina en 1926; el hermanamiento de Lalín con Chascomús; la organización del primer viaje a Galicia del presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín; o el hermanamiento de la Avenida de Mayo de Buenos Aires con la Gran Vía de Madrid.

Blanco abrió una agencia de tramitaciones, en sociedad con Longueira y Longueira. Y luego dio el gran paso: se metió en el campo de la minería, invitado por un amigo de Lalín, que lo llevó a ver unas minas de bentonita en Río Negro. Se ilusionó tanto que, en menos de un año, invirtió todo lo que tenía en el negocio. Lo malo es que lo perdió todo. Pero su fe en la empresa y su capacidad como empresario pudieron más que las adversidades. Así fue como con la ayuda de los Longueira volvió a crear una empresa minera, que fue la mas importante de Argentina en el sector de la bentonita, una arcilla utilizada en cerámica, de grano muy fino.

Pero lo más importante estaba por llegar con la creación de la Compañía Minera del Lago. Con ella entró en el sector del petróleo en pleno mundial de fútbol, después de llevar a cabo toda una hazaña con el control de un pozo muy peligroso. Exponiéndose a un accidente grave, le inyectó mil seiscientas toneladas de aditivos y pasó seis días sin comer y sin dormir. Y triunfó. Allí nació la leyenda de rey del Petróleo.

El presidente del Centro Lalín Agolada y Silleda, José González Costa, también con orígenes lalinenses, señala que tenía un notable vínculo con Blanco desde hacía muchos años. «Le tenía mucho afecto y estamos todos apenados, pero en los últimos tiempos tuvo bastantes achaches de salud», manifiesta. En seis meses aproximadamente pasó por el hospital en cuatro o cinco ocasiones; no obstante, según González Costa, hasta hace un año llevaba una vida con normalidad para una persona con 95 años. Conocido también en Lalín como Che Benito, ha muerto en su casa de Buenos Aires.

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Sus restos mortales se velan desde la tarde de este martes en la capilla ardiente instalada en el número 922 de la Avenida de la Plata de Buenos Aires, en el salón Dalí. El jueves se celebrarán los funerales de cuerpo presente previos a su inhumación en el cementerio de Chacarita.